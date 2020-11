Rosa Icela acepta dirigir la SSPC

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Rosa Icela Rodríguez sí aceptó el cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

He seguido con interés los comentarios y consejos vertidos en medios de comunicación y redes sociales. No duden en que empeñaré todos los esfuerzos para trabajar por la gente. Gracias que me permiten servirles. ???????? 2/2 @GobiernoMX

— Rosa Icela Rodríguez (@rosaicela_) November 3, 2020