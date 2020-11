Donald Trump acusa que le quieren robar la elección

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó en Twitter que aventaja en la elección, sin embargo, intentan robarle la elección.

“Estamos MUY ARRIBA, pero están tratando de ROBARNOS la elección. Nunca permitiremos que hagan eso. No se pueden emitir votos después de que se cierran las urnas”.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020