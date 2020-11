Oregón despenaliza todas las drogas

ESTADOS UNIDOS.- Oregon se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en despenalizar la posesión de todas las drogas para uso personal.

Con la nueva norma, las personas en posesión de pequeñas cantidades de “drogas duras” recibirán una multa de 100 dólares y cursos de desintoxicación. Lo anterior es una medida para evitar los encarcelamientos masivos de farmacodependientes.

La Medida 110 fue aprobada por el 60% del electorado y se prevé que con la aprobación los encarcelamientos por consumo de drogas se reduzcan al 90%.

Oregon made history tonight by becoming the first state to decriminalize drug possession! Our c4 @DrugPolicyAct led this campaign with @voteYESon110 to make this visionary initiative a reality! This victory is truly transformative. #Election2020 ???? #OREGON pic.twitter.com/3TrrGguh3x

El estado financiará los programas de desintoxicación con los impuestos recaudados por la venta de marihuana, informaron medios.

La despenalización significa la eliminación de las sanciones penales, en particular el tiempo de prisión, por la posesión y el uso de una droga, pero no la legalización de las ventas.

Oregon fue el primer estado de Estados Unidos en despenalizar el cannabis en 1973 y legalizó en 2014. En total, 15 estados han despenalizado el uso recreativo de la marihuana desde 2012.

Oregonians voted to save lives this election. Thank you all who voted Yes on Measure 110. We’re so proud for Oregon to be a trailblazer in treating addiction as a health issue and not as a crime. #orpol pic.twitter.com/DUZSFRa1fB

— Yes on 110 (@voteYESon110) November 4, 2020