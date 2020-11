Refuerzan locatarios medidas sanitarias

CIUDAD VICTORIA.- Locatarios del Mercado Argüelles se sumaron al llamado del sector privado a la ciudadanía para que utilicen el cubrebocas todo el tiempo, al momento de hacer sus compras y eviten acudir acompañados por más de una persona.

Lo anterior a fin de reducir la cifra de contagios COVID y muertos por esta enfermedad en Ciudad Victoria, considerada en estos momentos el epicentro de la pandemia, por lo que es necesario tomar conciencia.

Fernando Tovar, presidente del Mercado, dijo que siguen con el mismo protocolo de la fase dos, y no se quiere que colapse el servicio médico.

«Ahorita estamos bien, los médicos hacen su trabajo, nosotros como ciudadanía debemos apoyar a este sector que están dando todo y algunos trabajadores del sector salud han fallecido, por lo que no es justo que como ciudadanía no entendamos que tenemos que cuidarnos y eso está solamente en nuestras manos hacerlo».

En cuanto al protocolo, para los comerciantes del Mercado Argüelles siguen siendo las mismas medidas, 25 por ciento de capacidad para los negocios no esenciales. Es una reapertura económica, no una reapertura social, se deben blindar los negocios para no caer en desabastos de insumos de alimentos y de limpieza, que son los que más se venden.

«Con este nuevo decreto, las autoridades buscaron lo perjudicar la vida económica de la ciudad, escucharon las peticiones de los comerciantes, pero también tenemos que pedir a los consumidores que entiendan que está en ellos respetar los protocolos».

Manifestó que pueden venir a los negocios que están abiertos máximo dos personas, que acompañen a los adultos mayores, pero lo ideal es evitar que salga a la calle porque son un grupo vulnerable.

Resaltó que los locales están en su totalidad, sobre todo los locatarios más antiguos, entre los que están los de bisutería, mercería, zapatería ropa, accesorios, souvenir, carnicerías, venta de comida, fruterías.

«Se está contando con los protocolos de sanidad en las entradas del mercado, hay más de 65 negocios abiertos, gracias a Dios hemos tenido cierta normalidad a como se trabajaba antes de la pandemia, estamos al 95 por ciento de cómo se estaba antes».

Por Salvador Valadez C.