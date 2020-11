Cierran 5 secciones de Playa Miramar

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Por la poca afluencia de visitantes que hay entre semana, estarán cerradas cinco secciones de Playa Miramar, indicó el coordinador de los filtros, Edgar Ávalos Domínguez.

Dio a conocer que solo será el fin de semana cuando las ocho secciones en que fue dividida Miramar estén abiertas, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.

«Solamente tenemos 3 secciones abiertas, la 1, la 6 y la 8 por que no tenemos tanta afluencia de personas y no tiene caso, estamos moviendo a mucho personal del municipio para atender la situación de playa y si no tenemos tantas visitas no tiene caso que tengamos toda la playa abierta».

Volvió a enfatizar en que el municipio de Madero está en desacuerdo con la reapertura de playa, tal y como lo señalara el alcalde Adrián Oseguera Kernion quien proponía la apertura hasta la fase tres de la contingencia sanitaria.

«Hemos tenido incidentes menores y muy poca afluencia y que bueno que la ciudadanía ha entendido que debemos cuidarnos y coincidimos con nuestro alcalde, no se tenía que abrir la playa, pero fue una instrucción que dio la secretaría de salud en el estado y tenemos que acatarla».

Ávalos Domínguez, manifestó que el pasado domingo ingresaron a playa un promedio de 5 mil personas, mientras que de lunes a viernes solo acuden entre 200 y 300 visitantes.

«Afortunadamente no hemos tenido tanta afluencia de visitantes a playa y qué bueno, por que hemos podido controlar esa situación, esperemos que así continúe y solamente tenemos tres secciones abiertos y no tenemos tantos ingresos entre 200 y 300 personas y vuelvo a repetir que bueno por que tenemos capacidad para 10 mil personas y eso si nos hubiera perjudicado como ciudad».

POR Oscar Figueroa