‘Dile a mi esposa que no se puede reparar’

Un hombre que se dedica a reparar teléfonos celulares recibió una inesperada y peculiar petición por parte de uno de sus clientes, mientras se disponía a revisar un iPhone que una pareja le dejó para que lo reparara.

Mani Warda compartió la historia por medio de su cuenta de TikTok. Indicó que, cuando abrió el celular para revisarlo, encontró una nota y 100 dólares para pedirle ayuda “por favor, dígale a mi esposa que el teléfono no se puede reparar; quiere revisar el historial de llamadas”.

Antes de que Warda tomara una decisión, la mujer acudió sola para llevarse el teléfono, por lo que decidió contarle lo que había ocurrido, para evitar meterse en problemas. Tras enterarse del soborno que su esposo intentó realizar, la mujer ofreció una contraoferta si conseguía reparar el teléfono.

