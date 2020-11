Padece maltrato en juzgado

PUEBLO VIEJO.- Joven abogado padeció lamentable incidente al acudir a intentar realizar un trámite en los micro juzgados regionales ubicados en este municipio.

En entrevista, el licenciado Eduardo Cavazos Gómez, dio a conocer que lleva un caso, en el cual busca integrar a un ama de casa al servicio del IMSS, a fin de que cuente con asistencia de salud durante este periodo de pandemia

Para lo cual procedente de Altamira, acudió a las referidas instalaciones, buscando un expediente en el cual iba a ser una simple revisión para confirmar unos datos.

Al arribar el inmueble ubicó a una licenciada a la entrada de los juzgados la cual dio a conocer la situación por la que acudía.

«En ese momento comenzó el calvario ,ya que luego de darle detalles de mi la solicitud, indicándome ella en tono muy desagradable, so contaba con la cita o que si no sabía que tenía que llegar con una cita. Admití que no conocía que se tenía que hacer la referida cita no conocer algún link o alguna página donde esto se pudiera realizar o un teléfono».

Dijo que en ese momento, sin imaginar lo que venía, colocó su carpeta sobre el escritorio de la funcionaria y está de inmediato le indicó, «quite su carpeta de ahí, porque me va a traspapelar mis documentos».

Indicó que observó que las instalaciones se encontraban vacías y los abogados o funcionarios estaban solos en sus escritorios y no se veía gente realizando algún tipo de trámite, P/por lo cual era sólo una cuestión de un poco de voluntad para poder haberlo atendido.

Le indiqué que acudía desde Altamira solamente realizar esa pequeña revisión a lo que ella contestó » y eso que ,hay gente que viene de más lejos desde González o Aldama»

El licenciado, agregó que las instalaciones no contaban con un filtro sanitario en carpeta ni se tomaba la temperatura me había sanitizante sólo una botella de gel.

Tras ello frustrado molesto y decepcionado por el trato recibido el litigante dio a conocer a medios informativos experiencia surgida en este sitio cuyo objetivo era precisamente evitar los traslados distancias y gastos en pasajes a otros sitios retirados, para abogados y sus clientes para atender trámites.

Por Victor Montiel