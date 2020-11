Pagarán 3 mil 500 pesos, por no usar subrebocas

TAMPICO ALTO, VER.-Taxistas de las rutas Tampico alto-Pueblo Viejo, Pueblo Viejo-Paso del Humo, manifestaron que es muy alta la multa que se les aplicará en caso de no portar el cubrebocas ya que asciende a los 3,500.

René Martínez, titular de la ruta de taxis, que ofrece un servicio en Tampico Alto admitió que lamentablemente se hicieron advertencias y amonestaciones al inicio de la pandemia. desgraciadamente muchas no se atendieron y se pasó al nivel de las sanciones administrativas.

Reciente entrevista con el delegado Regional de transporte público en la zona norte de Veracruz, Edgar Hernández Mora, fue muy contundente al señalar que los exhortos amonestaciones y recomendaciones no fueron una medida que diera resultados.

«Se tuvo que pasar acciones más contundentes ahora está establecido que de ser sorprendido un conductor de transporte público sin portar el cubrebocas será sujeta una sanción de 3500 pesos y eso vaya que si está resultando, ya que muchos al considerar que se verá afectado su bolsillo, si están mostrando preocupación para atender esta medida».

Como se indicó la medida no es con un objetivo, recaudatorio ya que de ser así, desde hace varios meses se pudo haber aplicado, también es importante que los taxistas exijan el cubrebocas a los pasajeros y de ser necesario no les permitan accesar a sus unidades si no lo portan ya que de esta forma permitirán riesgos de contagios en los vehículos.

Por Victor Montiel/ La Razón