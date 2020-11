Bajan errores médicos 50%

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico en Tamaulipas, registró este año 183 solicitudes de atención, donde sólo 7 fueron quejas contra personal médico.

Esa institución del gobierno de Tamaulipas, que se dedica a mediar en problemas entre pacientes y personal médico, actualmente es atendida por el doctor Héctor Martin Rodríguez Soria, encargado del despacho de la CEAM.

Dijo que éste 2020 bajaron las atenciones de forma considerable por el tema del confinamiento y temor al COVID-19.

«El COVID ha sido el pretexto para todo, para hacer y para no hacer; la gente tiene miedo y no se va a meter al hospital sobre todo, cuando no está grave ”, explicó Rodríguez Soria.

De las siete quejas contra especialistas de la medicina, informó que son denuncias de personas en temas de Medicina Familiar; Medicina crítica o Terapia Intensiva; Odontología general; Oftalmología; Urología y de otros servicios, que de acuerdo a la tabla de asuntos que corresponden desde enero y hasta septiembre de este 2020.

Seis se han concluido y una se dictaminó.

«Tenemos siete quejas formales, que hemos radicado y llevado adelante; seis se han concluido; contamos con un dictamen y eso es cuando una de las instancias jurisdiccionales o la Fiscalía nos mandan un expediente para que analicemos si encontramos o no elementos para dictaminar una buena o una mala práctica», dijo.

Esos asuntos se registraron en los municipios grandes como; Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria y Tampico, y fueron presentados por 5 hombres de edades entre 15 a los 79 años y de una sola mujer de 70 años aproximadamente.

Hay pocas negligencias de médicos

El encargado del despacho, Héctor Martin Rodríguez Soria, indicó que se esperaba este año por localizarse el sector salud al COVID-19 una gran cantidad de denuncias por negligencia, lo cual no ocurrió, según los registros de atenciones estas disminuyeron en alrededor de un 50 por ciento en comparación con el año pasado.

«No han llegado quejas, negligencias médicas contra lo que uno espera o la opinión general, las que se han recibido son por deficiencias administrativas».

Pero en 2019 la CEAM registró un total de 373 solicitudes de atención, más de la mitad que las que ahora ha recibido este órgano.

El corte que se realiza desde la Comisión corresponde desde el mes de enero hasta septiembre del año.

No suspenden ni cirugías, ni las consultas

Desde marzo que inició en Tamaulipas las restricciones en todos los ámbitos sociales, y en salud, no se han cancelado cirugías que requieren atención inmediata, dijo el doctor Héctor Martin Rodríguez.

Todo aquel que necesita una intervención quirúrgica se le brinda la atención.

Tareas como cesáreas, partos, apéndices, problemas de cardiología y cirugías de cáncer son las que están vigentes y no pueden, o deben ser aplazadas.

Lo único que se ha pospuesto son operaciones programadas y que no ponen en riesgo la vida de pacientes.

Sostuvo el galeno que ni las consultas médicas se han suspendido por la pandemia.

«No están suspendidas; ni consultas, ni cirugías, ni nada se ha cancelado, pero en la práctica es otra cosa», dijo.

Por Antonio H. Mandujano