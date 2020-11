Por primera vez, el Ártico no se congeló en octubre

El colapso del hielo del Ártico se puede presentar más rápido de lo que se esperaba, durante el pasado mes de octubre el hielo marino en la zona de Laptev Siberia, no se congeló como cada año suele hacerlo y por primera vez en la historia.

A través de imágenes en satélite se ha documentado la disminución del hielo del Ártico hasta un 13 % cada década desde 1980.

Recientemente la expedición “Polarstern” del Instituto Alfred-Wegener alemán, regresó a su puerto de origen en Bremerhaven compartiendo información alarmante:

«Vimos grandes superficies de agua líquida casi hasta el polo, rodeadas de hielo que estaba plagado de agujeros debido al derretimiento masivo», dice este climatólogo y físico. «La banquisa del Ártico se está derritiendo a un ritmo alarmante», declararon miembros de la tripulación según publicó France 24.

#Arctic sea ice extent is currently the lowest on record for the date. The amount of open water this fall is absurd.

Compared to previous decades:

—> about 1,680,000 km² less the 2010s average

—> about 4,050,000 km² less the 1980s average pic.twitter.com/42X4ou3wO0

— Zack Labe (@ZLabe) October 22, 2020