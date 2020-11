Prometo ser un presidente que no busque dividir, sino unificar: Biden

Joe Biden, presidente electo de los Estados Unidos, prometió reconstruir su país y ser un mandatario que “busque no dividir, sino unificar“.

En su discurso de aceptación desde Wilmington, Delaware, Biden apuntó que “el pueblo de esta Nación ha hablado, nos ha dado una victoria convincente, ganamos con la mayor cantidad de votos en la historia de nuestro país”.

Lo que me sorprendió esta noche es ver en todas las parte del país y el mundo un enorme gusto, gozo, por el nuevo día. Prometo ser un presidente que busque no dividir, sino unificar, no estados rojos ni azules, sino estados unidos, trabajaré para ganarme la confianza de todo el pueblo”, refirió.