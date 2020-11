Reportero de CNN llora al aire al anunciar la victoria de Biden

ESTADOS UNIDOS.- El reportero de CNN, Van Jones, lloró el sábado tras la noticia de que Joe Biden derrotó a Donald Trump y se convertía en nuevo presidente de los Estados Unidos.

La voz de Jones se quebró repetidamente y se secó los ojos mientras corría el agua. “Y es más fácil para mucha gente».

Si eres musulmán en este país, no tienes que preocuparte si el presidente no te quiere aquí. Si eres un inmigrante, no tienes que preocuparte de que te arrebaten a tus bebés o de que los Soñadores regresen sin ningún motivo. Es una reivindicación para mucha gente que realmente ha sufrido, dijo.