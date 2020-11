Ex-pareja de Alberto del Rio habló de las agresiones que sufría

ESTADOS UNIDOS.-Paige, ex luchadora de la WWE, habló de las agresiones físicas que sufrió durante su relación con Alberto del Río. Actualmente, el mexicano vive momentos complicados debido a que fue acusado y arrestado por secuestro agraviado además de agresión sexual.

Las luchadoras Victoria y Mickie James dirigen un podcast en el cual Paige aceptó que nunca había hablado de los sucesos violentos que vivió con su ex pareja. Asimismo, cuestionó su valentía y aseguró que está disponible para hablar de dichas represiones.

«Nunca había hablado de esto antes, ya fueran podcast o entrevistas, siempre me mantuve alejada, pero está completamente disponible. Me pregunto, ¿por qué me estoy alejando de esto?, ¿por qué no soy lo suficientemente valiente para hablar de ello?», confesó.

Durante la entrevista, habló de los abusos que padeció durante su relación la cual terminó en 2017. Aseguró que durante este tiempo, sufrió palizas cada dos minutos. «Al principio, estás luchando con esta persona, pero al final, se convierte en un ciclo. Con el tiempo, te pasa algo todos los días. Podrías quedarte atrapado en una habitación durante seis o siete horas, recibiendo una paliza cada dos minutos. Y te está haciendo todas estas locuras», aceptó.

Asimismo, aclara que es como un «Voldemort» en su vida, quien es un villano de ciencia ficción en el mundo de Harry Potter. Asegura que evita pronunciar su nombre para revivir malos momentos y que su ex pareja, merece todo lo que le está pasando.

«Nunca volveré a decir su nombre porque es Voldemort para mí. Necesita lo que sea que le esté sucediendo. El karma es algo real. Al principio, estás luchando con esa persona. Pero al final, se convierte en un ciclo. Con el tiempo, algo tiene que suceder», concluyó.

CON INFORMACIÓN DE LA SILLA ROTA