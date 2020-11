Mujer renuncia a Walmart con megáfono y se vuelve viral

CIUDAD DE MÉXICO.– Un video que circula en Twitter muestra el momento en que una empleada de un Walmart, en Texas, Estados Unidos, anunció su renuncia laboral a través del megáfono de la tienda.

Shana Ragland decidió publicar su video en Twitter y rápidamente se viralizó. En las imágenes mostradas se ve cuando la joven renunció a su puesto bajo el argumento de que estaba harta del trato de sus compañeros.

Con la ayuda del megáfono, Shana denunció a más de uno de sus compañeros por sus actitudes racistas.

“Atención a todos los clientes de Walmart, compañeros y gerentes, sólo vengo aquí a decir que Henry es un racista y un apestoso idiota, Elias es otro imbécil”, comenzó a decir la joven.

Posteriormente, acusó que recibió acoso por parte de algunos compañeros de trabajo y señaló que la empresa trata muy mal a los trabajadores.

“Jimmy, de la sección deportiva, Joseph el cajero, Larry de jardinería: todos ustedes son unos pervertidos y espero no le hablen a sus hijas como me hablan a mí. Que se jodan todos los gerentes, esta compañía y este puesto”, expresó.

Incluso, una persona grabó el momento en que Shana hizo la denuncia en el establecimiento.

Usuarios en redes sociales expresaron su apoyo a la joven y más de uno señaló que fue un acto de valentía el renunciar y denunciar.

Finally quit my toxic job that was making me absolutely miserable for a year and seven months. Fuck Walmart. pic.twitter.com/CHtXASwVDy

— shana (@shanablackwelll) October 31, 2020