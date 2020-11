Periodista asegura que Eleazar ‘tiene problemas graves de drogas’

Luego de que un juez decidió que el actor Eleazar “N” enfrentará el delito de violencia intrafamiliar tras las rejas, luego de golpear e intentar estrangular a su pareja, Stephanie Valenzuela, el periodista Gabriel Cuevas confesó que el famoso “tiene problemas muy graves de drogas” y no es la primera vez que se ve involucrado en este tipo de agresiones emocionales y físicas contra una mujer.

Como explicó Cuevas en Fórmula Dominical, de Telefórmula, “en este espacio, yo ya les había platicado hace cuatro años esta historia y mucha gente me tachó de mentiroso y de loco. El testimonio de Vanessa lo puse en Diario Basta (…) Siendo honestos, no es la primera, yo conozco a Nuestra Belleza Baja California, Luz Ma, que decían llegaba con moretones a la escuela, diciendo que la habían asaltado”. Además de recordar los episodios violentos en los que Eleazar “N” se ha visto involucrado a lo largo de su vida, Gabriel Cuevas explicó que el famoso tiene problemas con sustancias ilegales; “sí lo tengo que decir, Eleazar tiene unos problemas muy graves de drogas. Esa es la realidad de las cosas. Eleazar cuando consume ese producto que lo cambia se vuelve otro, y yo he sido testigo de eso, tengo que decirlo públicamente, yo sí he sido testigo”.

¿Por qué Televisa guarda silencio?

Pese a que toda la prensa de espectáculos se aprestó a cubrir la detención de Eleazar “N”, llamó la atención que la televisora donde trabaja el actor haya guardado silencio. De acuerdo con el periodista Joel O’Farrili, Televisa no habría querido sumarse a la cobertura mediática porque “la situación jurídica del actor no estaba definida”.

Por su parte, Gabriel Cuevas detalló que Nicandro Díaz, productor de ‘La Mexicana y el Güero’, telenovela donde actúa Eleazar “N”, “pidió a su elenco que no hable de este tema, está prohibido en Televisa, tan es así que la cobertura que tuvimos en Venga La Alegría no la alcanzó HOY, no hablaron de Eleazar, no hubo cámara en la delegación Benito Juárez, en la fiscalía de la CDMX, no hubo cámara en el departamento de esta niña. Televisa tristemente no es congruente, te pone el moño morado, las conductoras se ponen a hablar del empoderamiento femenino pero no tocan el tema de que Eleazar estuvo a nada de matar a esta chava”.

Por su parte, la periodista Flor Rubio consideró que Televisa se equivocó en este tema; “fue un error grande por parte de Televisa ocultar el tema, pretender que no existe el tema me parece infructuoso callarlo. Caen en la incongruencia”.

CON INFORMACIÓN DE RADIO FÓRMULA