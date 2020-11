Afirman que no hay pobreza extrema en Ciudad Madero

CIUDAD MADERO.- En Ciudad Madero hay un promedio de mil familias que presentan rezago social en viviendas, pese a ello el Director del programa de enlaces del ramo 033, Salvador Cervantes Amieva Salorio afirmó que no hay pobreza extrema.

Indicó que Madero es uno de los cinco municipios de menos pobreza en Tamaulipas, «sí tenemos rezago social, estamos hablando de mil familias que pudieran tener rezago social, pero no viven en extrema pobreza y eso es lo que manejamos en el programa de vivienda, abatir el rezago social, de pobreza que existe aquí en Madero».

Puntualizó que el artículo 33 de la Constitución Mexicana emana de que todo ciudadano necesita o requiere que tenga su vivienda, «tal vez no una casa grande, pero sí digna, un cuarto digno, un techo bien, cocina y su baño, pero tiene que estar en buenas condiciones».

«No hay pobreza extrema en Madero, así lo marca el Inegi, el Coneval, sin embargo tratamos de abatir el rezago social. Tenemos un presupuesto de 45 millones de pesos y se le está aplicando 10 estamos hablando que es un 25 por ciento que se le aplica para abatir el rezago social».

La Urbe Petrolera está dividida en nueve zonas prioritarias y entre las colonias con más rezago social se encuentra la Ampliación Revolución Verde, una parte de Revolución Verde, la Adriana González, Vista Hermosa, Miramar 2, Emilio Carranza, La Barra y la Galeana.

«Lo único con que se puede abatir el rezago social es la vivienda, no haciendo pavimentaciones, no haciendo obra hidrosanitaria, no haciendo obra en las escuelas, en la única forma en que se abate el rezago social es por medio de la vivienda, es donde se le invierte más porque es lo que nos piden, abatir».

Por Oscar Figueroa