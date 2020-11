Policía fronterizo de EU es captado comprando tamales

MÉXICO.- Un tamal le viene bien a cualquier persona. Del norte al sur de nuestro país, este platillo goza de gran popularidad en todas su presentaciones: que uno de salsa verde, que uno de mole, tal vez alguno rajas o de dulce y hasta oaxaqueño. No importa la presentación –o si viene en guajolota– hasta a los policías de la frontera norte con Estados Unidos les gustan.

Y esto no es un decir solamente. Tenemos la prueba definitiva de que a los estadounidenses también les gusta echarse un tamilito de repente. Desde TikTok se viralizó un video en el que un agente fronterizo es captado mientras compra comida a un mexicano que andaba por ahí vendiendo sus “¡tamalitos, tamaleeeeeees!”.

Policía andaba comprando el desayuno

En la Ciudad de México y otros hermosos rincones del territorio nacional es muy común pasar con nuestro vendedor de confianza para comprar un tamal y un champurrado -atole, pues- antes del trabajo. Y aunque eso pudiera tomarse una tradición mexicana exclusivamente, parece que algunos de nuestros vecinos del norte ya le entran también a este almuerzo mexicano.

Un video salido directamente de TikTok nos muestra una transacción tamalera en plena frontera de Tijuana. El usuario Soytijuana664 grabó el momento en que un vendedor le pasa unos tamalitos a un policía del otro lado. “Si no te gustan, no me los pagues… Pruébalos primero” le dice el tamalero buena onda al agente. Sin embargo, este último al parecer insistió en pagar lo que le dieron.

“A Trump no le gusta esto”, dicen las redes

La persona que grabó el peculiar momento no se guardó las ganas de recordar la tensa relación que Donald Trump sostiene con los mexicanos y algo más relacionado a las recientes elecciones. Con los hashtag #eleccioneseuu2020 y #pierdetrump, el usuario comentó en la publicación “la migra ya puede comprar tamales”.

No sabemos si la política migratoria de Estados Unidos le prohibía a su policía fronteriza echarse un tamalito, pero lo que sí es verdad es que los usuarios en redes sociales aprovecharon el momento para bromear. Por ahí se leen comentarios como que las relaciones bilaterales han sido restauradas y cosas similares. Ahora sí que los tamales le ganaron la frontera al muro.

CON INFORMACIÓN DE SOPITAS