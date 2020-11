Traileros ocultan negocios

PÁNUCO, VER.- Traileros que estacionan sus unidades frente a negocios de pescados y mariscos en el ejido Calentadores, están afectando a estos comercios, debido a que prácticamente quedan ocultos y sus clientes potenciales se pasan de largo.

Lo anterior porque muchos de los tráilers estacionan en el área del camellón de la carretera Tampico Valles, el cuál divide los dos carriles y los conductores que circulan de sur a norte no se percatan de que al otro lado están los negocios

Claudia Aragón Hernández, responsable de uno de los restaurantes de esta área, detalló que actualmente los conductores de estas pesadas unidades motrices dejan a placer sus enormes vehículos por lo cual prácticamente los dejan ocultos.

«Prácticamente quedamos escondidos y los clientes que no son de la zona, pues se pasan de largo y no de la oferta que tenemos y no pasan a consumir»

Detalló que de por sí durante el presente 2020, colapsó la economía y ellos no se vieron exentos de este desplp financiero que ha dejado la pandemia del coronavirus.

Reconoció que también los traileros son comensales de los locales, sin embargo en varias ocasiones se les ha solicitado el que no se estacionen enfrente de los comercios ya que lo ideal es que lo hagan en el otro extremo de la carretera, pero la mayoría no atendido esta petición.

Comentó que si es necesario, pedirán el apoyo Guardia Nacional división caminos actúe y ponga orden ya que se están viendo mucho muy afectados.

POR Víctor Montiel /La Razón.