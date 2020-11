Denuncia a su esposa por violencia familiar

ALTAMIRA, TAMAULIPAS. – Un hombre que aseguró sufrir maltrato por parte de su esposa, decidió denunciarla ante la Fiscalía General de Justicia de la zona sur por violencia familiar, siendo uno de los primeros casos que se denuncian de manera formal.

En entrevista Héctor “N”, de 43 años y oficio abogado afirmó que su esposa lo maltrataba de manera verbal con anterioridad, que ya habían hablado de divorcio, pero que el pasado lunes, fue agredido de manera física, por lo que se decidió a denunciar los hechos.

“Cuesta decirlo y cuesta creerlo; pero he sido agredido verbalmente, moralmente y físicamente por mi pareja” refirió.

Padre de dos hijos, uno de 18 años y una niña de 12 años, indicó que los problemas entre su esposa y él datan desde hace 3 años, pero se acrecentaron durante esta temporada de pandemia, hasta llegar a los insultos y golpes.

Refirió que fue el lunes 9 de noviembre cuando, en una cena en su hogar, ella se molestó y lo insultó para después abalanzarse sobre él y golpearlo ya que aseguró, su esposa tiene conocimientos en artes marciales.

“Mi esposa se molestó, me empezó a insultar, “eres un p…” etc, y me dijo que firmara el divorcio, pero después empezó a pegarme con el nudillo en el pecho, pero también con las rodillas y me amenazó”.

Héctor “N” aseguró en la entrevista, que él no ha agredido a su esposa en ningún momento.

El afectado, dijo que, aunque la sociedad no lo crea, los hombres son víctimas de maltrato por parte de sus parejas.

Refirió que teme sobre todo por la seguridad y la estabilidad emocional de su hija de 12 años que ha sido testigo de los comportamientos de su esposa y pide que sus dos hijos reciban terapia psicológica.

Indicó que se atrevió a hacer pública la denuncia, para dejar el antecedente que los hombres también pueden ser maltratados por sus parejas, aunque les de vergüenza reconocerlo y que todo a denunciarlo.

La denuncia fue presentada el pasado lunes en la Unidad de Investigación 1 del Procedimiento Penal, Acusatorio y Oral quedando asentada en la carpeta de investigación número 385/2020 por el delito de violencia familiar.



POR Silvia Mejía Elías / La Razón