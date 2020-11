Optan por no denunciar robos

PUEBLO VIEJO, VER.-Al referir que las denuncias de robos domiciliarios no tienen solución alguna al ser denunciados, muchos vecinos de la congregación Hidalgo han optado por no presentar querella al considerar que sólo son una pérdida de tiempo.

Al respecto Guadalupe Reyes Altamirano manifestó, que varios vecinos que han sufrido robos en sus viviendas, consideran que las denuncias solo son terminan convirtiéndose en un expediente mas, ya que no hay resultados, esto debido a que no se cuenta con elementos de una policía investigadora que atiendan estos casos que al parecer no son prioritarios.

Y en el caso de la policía preventiva o la fuerza civil con el cambio del sistema penal, ya no es posible detener a los ladrones aún conociendo o siendo vistos por los afectados ya que deben ser los policías los que en el momento a la fragancia nos debe de sorprender para poder detener lo cual es muy poco probable.

«anteriormente si los vecinos se percataron del robo ellos señalaban a ladrón lo identificaban y la policía se acciones y lo detenía se recuperaban las cosas pero ahora nada de eso se resuelve y prácticamente sufrir un robo es un hecho que ya no tiene solución.»

Por ello los afectados le han dado a conocer que desgraciadamente consideran que es una pérdida total de tiempo ir a denunciar los delitos ya que la posibilidad la esperanza de que leas resuelvan y para recuperar sus bienes es prácticamente inexistente.

Por Victor Montiel/ La Razón