PILAR; LA SACUDIDA…

La sacudida que faltaba al gabinete municipal de Ciudad Victoria se dará hoy; el último reducto de la fallida administración de Xicoténcatl González Uresti dejará de ser un lastre para los capitalinos y sobre todo para la alcaldesa Pilar Gómez Leal.

Así es mis queridos boes, hoy serán echados, por la puerta de atrás, con el sello de la vergüenza y el escarnio público Alfredo Peña, quien partió y repartió el presupuesto de Victoria los dos años que Xico fue soportado como Alcalde.

También se va Olga Lidia Vázquez de la dirección de Limpieza Pública y con él y ella Nora Rosalba Cepeda contralora municipal. Alfredo Peña dejó las arcas vacías, los señalamientos en su contra no son novedad, inicio bajo el fuego por la sospecha de corrupción en la compra de medicamentos en un negocio familiar, vinieron luego empresas fantasmas o factureras, más los escándalos personales, de los que no viene mucho al caso recordar.

La Contralora que hoy dejará de serlo, obviamente se va señalada porque debiendo ser la policía que cuidaría de la legal aplicación de los recursos y de una administración municipal apegada a la norma, era poco menos que ciega ante el desaseo que Xico y su familia hicieron con los recursos municipales. Para Xico, Alfredo Peña y Rosalba Cepeda eran la dupla perfecta, como si el velador le abriera la puerta en la madrugada al ratero y al día siguiente no pasara nada. Lo que entró salió.

En la sesión de Cabildo de hoy se oficializarán las bajas de ambos, para tratar de reorganizar y arreglar el cochinero que deja Alfredo Peña en la Tesorería llega Arturo Vela y a hacer lo que no hacía Rosalva Cepeda en la Contraloría toma posesión Ángel Galván. El otro cambio, tal vez el que más exigía el pueblo de Victoria era el de Olga Lidia Vázquez, responsable de que la capital de Tamaulipas fuera tal vez la más sucia del Estado y en una de esas del país.

Los montones de basura se multiplicaron en el centro, zonas residenciales y colonias populares de Victoria, una, dos o tres semanas en promedio el sol fermentaba los desechos multiplicando la fauna y emanando el fétido olor al desdén de la administración que Xico encabezó por dos años. Olga Lidia deja como recuerdo de su triste y desastroso paso por Limpieza Pública un cementerio de camiones recolectores, que tras no recibir mantenimiento en dos años, fueron a parar a la basura.

En su lugar llega Francisco Ramos, le toca el trabajo que nadie por su voluntad hubiera escogido, pero seguro que ante el ofrecimiento no pudo decir que no. A él le tocará recibir las mentadas de madres mentales que los de Victoria le dediquen cuando el camión no pase, cuando los perros hagan fiesta en los montones de basura.

La tarea es mayúscula, pero en las últimas semanas, supongo que se dio una idea de lo que le iba a tocar, porque también hay que decirlo, poco a poco se van mejorando las cosas. ¿Los que se van, se van tan campantes a su casa?, es una buena pregunta que se multiplica entre los victorenses; la mayoría no acepta que nadie pague por los dos años en que nada funcionó, el dinero se acabó y no se ve en qué haya sido invertido.

Pilar Gómez Leal dijo en una entrevista en los primeros días a su llegada a Victoria, que se harían las auditorías correspondientes. Los medios le ayudaron un poco, basta con revisar los señalamientos con datos y documentos que se hicieron públicos, los pagos a empresas fantasma, los pagos estratosféricos a empresas de comunicación digital recién creadas y muchos etcéteras.

Por eso me atrevo a asegurar que los que se van hoy, sobre todo Alfredo Peña, no van a tener días de plácido descanso. Hay quienes apuestan a que el, a partir de hoy ex tesorero, podría ser quien pague las consecuencias por los excesos cometidos estos dos años. Insisto, la gente de Victoria, al menos la mayoría, creen que debe haber mucho más que despidos, quieren acciones legales, quieren que quien la hizo la pague.

FRENTE POR EL PRESUPUESTO… Salvo los diputados de MORENA, la iniciativa privada y en general los sectores productivos de la entidad y los alcaldes cerraron filas ayer con el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca para dar la batalla para lograr que Tamaulipas reciba los recursos presupuestales que por justicia le corresponden.

Es un tema que he tratado aquí muchas veces, a Tamaulipas en el presupuesto 2021 le recortan 1 mil 700 millones de pesos, pero el daño en general es de 7 mil 200 millones. Ayer Cabeza de Vaca se reunió con más de 6 mil tamaulipecos, unos en forma presencial y otros enlazados en los 43 municipios para formar el frente y mandar la señal de unidad en torno a Tamaulipas.

Será una batalla que por lo pronto ya dejó como saldo positivo la unidad en torno Tamaulipas, 6 mil representantes de empresarios, comerciantes, agricultores, organizaciones no gubernamentales y funcionarios públicos habla de un primer punto ganado. Veremos hasta donde llega el frente, seguro que si convocan a la sociedad civil a movilizarse lograrían una respuesta positiva, porque el tamaulipeco no es dejado.