Reportan la caída de You Tube

MÉXICO.- Seis meses después de su último fallo, YouTube ha vuelvo a sufrir una caída en México. Múltiples usuarios reportan en Twitter que YouTube ha dejado de funcionar por completo en nuestro país, y en Xataka México hemos comprobado que la plataforma no funciona en ninguna de sus presentaciones, ni en web, móvil, tablet ni smart TV.

Al intentar acceder, por ejemplo desde el sitio web, se logra entrar, pero no carga ningún tipo de contenido en la página principal, dejando la cuadrícula con varios recuadros grises de los videos que es imposible ver.

En Twitter el hashtag #YouTubeDOWN rápidamente se convirtió en tendencia con los múltiples reportes de los usuarios que no pueden acceder a la plataforma de videos.

Por otro lado, DownDetector muestra en su clásico mapa de servicios caídos, que aparentemente YouTube solo presenta fallas en el centro del país, y algunas partes de Estados Unidos, pero los reportes son en general de todo México.

Finalmente, YouTube está comenzando a recomponerse, mostrando ya contenido en su página principal, pero al seleccionar videos para ver, no cargan ni se reproducen:

El equipo de YouTube ha publicado en su cuenta de Twitter que están al tanto de la caída de la plataforma y ya están trabajando para solucionar el fallo lo más pronto posible:

If you’re having trouble watching videos on YouTube right now, you’re not alone – our team is aware of the issue and working on a fix. We’ll follow up here with any updates.

— TeamYouTube (@TeamYouTube) November 12, 2020