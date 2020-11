EU se prepara para los peores meses de la pandemia

ESTADOS UNIDOS.- El día de ayer, se dio a conocer el temor de los expertos a que Estados Unidos llegue a los 200 mil contagios de coronavirus diarios. Lo anterior luego de que las últimas semanas se registraran alrededor de 100 mil casos diariamente.

Además de esto, también dieron a conocer la noticia de que debido al aumento de casos de Covid-19, San Diego se encontraba en estado púrpura, que es el estado más restrictivo de las medidas implementadas para el control del coronavirus.

No obstante, California no es el único estado que está presentando un alto número de contagios, ya que Ohio tiene números que no se habían visto antes, Oklahoma tiene los hospitales llenos y Texas acaba de anunciar que ya tiene registrado un millón de contagios de coronavirus.

Michael Osterholm, director del Centro Investigación y Políticas de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, dijo que el número continuará aumentando sustancialmente y que los próximos tres o cuatro meses serán los más oscuros de la pandemia en el país.

La pandemia de coronavirus contabiliza en el mundo entero más de 51 millones de casos y más de un millón de fallecimientos. Pero de entre todos los países, Estados Unidos es el número uno en muertes y contagios. Hasta el momento cuenta con 10 millones 192 mil 261 casos de coronavirus y 238 mil 776 defunciones.

CON INFORMACIÓN DE SAN DIEGO RED