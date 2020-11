Seguirán abiertos tianguis de Victoria

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Todos los tianguis de la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria, se salvan y no cerrarán ante las nuevas medidas ocasionadas por la contingencia.

Así lo dio a conocer el jefe de Inspección Fiscal del gobierno de Victoria, Jaime Cruz Espinoza, al cuestionarle sobre los rumores de un posible segundo cierre de estos ante la alza de contagios COVID-19 en este municipio.

Lo que sí harán es exhortar a estos comerciantes a propagar una campaña de concientización con audios sobre el cuidado y precaución de la batalla contra el coronavirus.

«Ahorita los tianguis no se van a cerrar», advirtió Cruz Espinoza.

Agregando que lo «único nuevo que traemos es una invitación a todos los tianguistas para que nos apoyen como hasta el día de hoy a poner audios alusivos a esta pandemia».

En la capital tamaulipeca, existen 14 tianguis en total, de los cuales, los más visitados es en primer lugar el de «La Paz», en segundo el de «La Libertad» y un posible tercero el rodante de la Estación de Victoria.

De igual modo el inspector, detalló que los operativos con policía estatal, tránsito municipal, COEPRIS y demás autoridades seguirán realizándose a fin de exhortar a la ciudadanía a cuidarse y no ser participes de un cierre total por segunda ocasión.

Por último, Cruz Espinoza detalló que se está analizando desde el gobierno estatal las sanciones que se pudieran estar implementando para quien no use cubrebocas o no respete las medidas de sanidad, esperando que «la ciudadanía tenga conciencia de esto y no llegue a tanto».

Por Antonio H. Mandujano