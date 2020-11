The Weekend cantará en el medio tiempo del Super Bowl

ESTADOS UNIDOS.- El canadiense The Weeknd se presentará en el show de medio tiempo del Super Bowl LV, así lo confirmó el cantante a través de sus redes sociales. Dicho anuncio también lo publicó en Twitter Pepsi y Roc Nation. Este evento se llevará a cabo el próximo 7 de febrero del 2021 en el Raymond James Stadium en Tampa Bay, Florida.

The Weeknd, quien recientemente lanzó junto a Maluma el remix de la canción “Hawái”, confirmó su presentación en el Super Bowl LV con un tuit en el que escribió un corto mensaje acompañado de una foto.

performing on the iconic stage. see you 02/07/21 @pepsi #pepsihalftime #SBLV pic.twitter.com/oYlQyvKRwh

En febrero de este año, Shakira y JLo fueron las encargadas de dar un espectacular show en el medio tiempo en la que los latinos se hicieron presentes. En febrero del 2021 será el turno de The Weeknd quien hace tan sólo unos meses sacó a la venta su disco “After Hours”.

Sin duda el 2020 es un año que ha traído mucho éxito para The Weeknd quien además de publicar “After Hours”, también fue nombrado una de las personas más influyentes de este año por la revista Time.

Hace unas horas, el intérprete de “Blinding Lights” publicó un video en un set con luces azules, mismo que sirvió como escenario para la foto que subió a sus redes sociales su participación en el medio tiempo del Super Bowl LV.

Dicho video desató los rumores de una nueva canción, sin embargo, esto quedó descartado con la noticia que hoy el cantante dio a conocer.

De acuerdo con Variety, la transmisión del show de medio tiempo del Super Bowl LV será producida por DPS, Roc Nation y Jesse Collins. El director será Hamis Hamilton.

When your talent is limitless, you belong on the world’s largest stage. @theweeknd #PepsiHalftime #SBLV @rocnation pic.twitter.com/xS31Vka9DH

— Pepsi (@pepsi) November 12, 2020