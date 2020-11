Abarrotan tiendas por Buen Fin

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con estacionamientos repletos con más de 150 automóviles e intervención de autoridades para limitar el acceso y respetar la sana distancia, los “ganones” en los primeros cinco días del Buen Fin fueron Liverpool, Suburbia y Sams informó la dirección de Desarrollo Económico Municipal.

Gracias a las ofertas en restaurante y bares, en esta semana repuntó el número de comensales que asistieron para consumir aliméntenos y bebidas según la CANIRAC dijo Mario Arizpe Martínez.

“Los reportes que tenemos es que la gente están aprovechando las ofertas; según estudios y observaciones que hemos hecho sobre tiendas mayoristas como :Liverpool, Suburbia e incluso Sams.

Han tenido muy buen movimiento, se ven llenos los estacionamientos, incluso se ha tenido que limitar los accesos por el tema del Covid”

El Director De Desarrollo Económico Y Turismo dijo que es uno de los giros que han resultado más beneficiados en esta temporada es la comida algo que la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) ha reflejado con un pequeño incremento

“La gente está saliendo, tiene confianza, está conviviendo, pero se les exhorta a cuidarse por el tema Covid, mantener santa distancia, usar cubre bocas”

Dijo que existe mercado para todos y como hay gente que va a tiendas grandes, hay también para aquellos que van al centro por lo cual la calle Hidalgo también registra mucho movimiento, lo cual mejorara cuando termine el reencarpeteo.

“Esperamos que se registre una recuperación económica buena, estos son los meses buenos, por lo que tenemos una buena expectativa de crecimiento”

Sobre los incidentes como: robos, asaltos o incluso denuncias por falsas ofertas, dijo que las autoridades que realizan el operativo del Buen Fin no han señalado algún inconveniente,

“Hasta ahora, no hemos tenido un reporte de robo o asalto como tal según el operativo, no tenemos quejas del comercio organizado y el hecho que no existan ese tipo de noticias negativas quiere decir que vamos bien y que las cosas marchan en buen estado”

En cuanto a denuncias por falsas ofertas o engañosas dijo que como siempre se han dado a conocer en algunas redes sociales pero no existe alguna denuncia concreta como tal ante el municipio, por parte de CANACO o de ninguna otra organización como parte del sector productivo, aunque aún hay que ver si la PROFECO tiene que decir algo al respecto.

Por Raúl López García