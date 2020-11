Seguidores de Trump marchan en su apoyo

ESTADOS UNIDOS.- “¡Cuatro años más!”, retumbó en las calles de Washington D.C., cuando miles de manifestantes salieron a las calles en apoyo a Donald Trump, tras los resultados electorales que presumen la victoria de Joseph Biden.

Frases como “¡Detengan el robo!” y “Trump 2020” dicen las pancartas que portaron quienes consideran, al igual que el presidente de Estados Unidos, que la elección presidencial fue un fraude; aún cuando las autoridades electorales de varios estados han dicho que el proceso electoral fue seguro.

La marcha se autodenominó “Million MAGA March”, es decir, “Make America Great Again”, uno de los eslogans más famosos de Donald Trump, quien se ha negado a ceder la victoria a Joe Biden, y ha formulado acusaciones infundadas de fraude para afirmar que falsamente le robaron las elecciones.

El movimiento inició en la Plaza Freedom, donde la multitud vestida de azul y rojo cantó “cuatro años más”. El grupo después se desplazó hacia el Capitolio, donde manifestaron “apoyo a su presidente” y demandaron “una elección libre”.

Pese a encontrarse en una concentración masiva, muchos de los participantes no utilizaron cubrebocas para prevenirse de contagios por COVID-19. En lugar de eso, casi todos izaban su bandera estadounidense donde colocaron fotografías con el rostro de Donald Trump.

I’m at Freedom Plaza, about a block from the White House, where pro-Trump supporters are holding an election rally and counter protesters are expected. @USATODAY https://t.co/d7vPCAj4zM pic.twitter.com/2s8EvzKyyL

— Christal Hayes (@Journo_Christal) November 14, 2020