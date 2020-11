‘Checo’ Pérez sube al podio en el GP de Turquía de la F1

Lewis Hamilton aseguró su séptimo campeonato del mundo de la Fórmula 1 al conseguir la victoria en un complicado Gran Premio de Turquía. El resultado le permite igualar a Michael Schumacher como los dos únicos pilotos en la historia en haber alcanzando esta cantidad de títulos en la máxima categoría.

El integrante de Mercedes remontó desde la tercera fila en una carrera con lluvia para en el último tercio de la competencia colocarse en la punta tras adelantar a Sergio Pérez, Racing Point. El inglés se vio ayudado en las matemáticas por los constantes trompos de Valtteri Bottas que lo sentenciaron al puesto 14. El escandinavo era el único piloto capaz de impedir la coronación.

Con esto, Hamilton irá a las tres últimas carreras del campeonato con la única preocupación de renovar su contrato con Mercedes para la temporada 2021.

Sergio Pérez consumó su noveno podio en la Fórmula 1. Las condiciones de lluvia que el sábado lo ayudaron a él y su compañero Lance Stroll a clasificarse en las primeras posiciones jugaron a su favor el domingo.

Si bien el canadiense se despegó y mantuvo el liderato durante la primera parte de la competencia requirió de dos paradas de pits, mientras que el mexicano solo hizo una detención para colocar un nuevo set de gomas intermedias con las que llegó hasta el final de la carrera.

Este es el primer podio del originario de Jalisco en la temporada 2020 y bajo la estructura de Racing Point. El sexto junto a la estructura de Silverstone si se consideran los cinco obtenidos bajo la denominación de Racing Point.

