‘Me harte, ustedes no responden’, profe renuncia en clase virtual

PERÚ.- El desinterés y apatía que muchos jóvenes y niños comienzan a mostrar durante las clases en línea, también ha comenzado a minar en el ánimo de los docentes que, decepcionados y cansados de dar su mayor esfuerzo y no ver reciprocidad, comienzan a manifestar su hartazgo en sus grupos.

Recientemente, una profesora compartió entre lágrimas la tristeza que siente porque sus alumnos no están aprendiendo nada e ignorar todas las metodologías que ella implementado para hacer amena y divertida la modalidad de clases on line.

Otros maestros han sido captados quejándose del bajo rendimiento que los educandos está exhibiendo al no participar activamente, no enviar tareas o no conectarse en los horarios establecidos.

Recientemente, en Perú, un profesor fue captado durante un lapso de hartazgo en el que confrontó a sus alumnos y les dijo que estaba cansado de su actitud desinteresada.

El docente fue identificado como Juan Francisco Baldeón, docente de la la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) con 17 años de experiencia, y que por primera vez no pudo lidiar con la actitud de los jóvenes.

A través de un video compartido en redes sociales, se mostró como Baldeón explotó frente a sus estudiantes, a quienes les avisó que renunciaría a dar clases.

«Ya no tengo ganas de enseñarles, ya me harté, de veras«, les dijo enérgicamente a los estudiantes a través de Zoom.

«Van a decir: ‘es que el profesor no me enseñó nada’. Y no es que no te haya enseñado nada, es que tú no leíste (…) Estoy viendo la posibilidad de renunciar y me largo».

Juan Francisco no es un primerizo en las aulas virtuales, ya que desde hace tres años impartía clases en plataformas digitales similares a Zoom. No obstante, su límite se ha visto sobrepasado ante la falta de compromiso de los jóvenes.

Luego de un diálogo con las autoridades universitarias, la UNFV informó que el maestro continuará impartiendo sus clases de derecho minero, y que todo quedó en una amarga experiencia.

CON INFORMACIÓN DE CANAL44