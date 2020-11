No hay razón para aumentar precio de la tortilla: PROFECO

MÉXICO. – La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reiteró que no existen razones o motivos para incrementar el precio del kilo de la tortilla en el país, como advirtieron representantes del sector sobre aumentar en el costo hasta de 2 pesos a partir de diciembre.

“Quienes empezaron con este ruido fueron una agrupación de fabricantes de tortilla en el Estado de México, no hay una sola agrupación de fabricantes de tortilla, aunque se digan nacionales son solo agrupaciones regionales… No hay porque subirlo y los aumentos que hemos visto están por debajo o igual a la inflación”, dijo el titular del organismo, Ricardo Sheffield Padilla.

Expuso que el precio de los combustibles está por debajo de la inflación, “por tanto es un factor importante en el precio de la tortilla; la cosecha principal de maíz blanco en Sinaloa fue buena este año, y el precio que se pagó por él es un poco abajo que el del año pasado”.

En ese sentido, agregó que “Gruma y Minsa que son los principales productores de harina de maíz nixtamalizada, no han tenido aumentos, lo tuvieron a finales del año pasado, entonces todo este año no ha habido, no tenemos indicaciones de que vaya a haber un aumento, si no han aumentado nada, por qué van a subirlo”.

En días pasados el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López García, advirtió que, a partir de diciembre de este año, el precio de la tortilla subirá de 1 hasta 2 pesos por kilogramo, como consecuencia principalmente de incrementos en la harina, energéticos, acero, maíz y otros factores que se han dado a lo largo de 2020.

CON INFORMACIÓN DE VANGUARDIA