Agreden a reportero en Altamira cuando hacía su trabajo

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un reportero fue agredido cuando realizaba su trabajo en el municipio de Altamira, resultando con dislocación y fractura de su codo izquierdo.

#Tamaulipas ???? Un reportero fue agredido cuando realizaba su trabajo en el municipio de #Altamira, resultando con dislocación y fractura de su codo izquierdo.

Más información en https://t.co/rd7JTJt98c pic.twitter.com/44uuecqEVM — Expreso (@ExpresoPress) November 17, 2020

Los hechos se registraron la noche del domingo pasada las 8 de la noche cuando el reportero Luis Martín de Luna de los portales Tilde. Mx y Altama News hacía la cobertura de un accidente automovilístico al estar encargado de la cobertura policiaca .

“Primero el conductor responsable se abalanzó hacia mi, me tumbó los celulares” dijo.

Explicó que en ese momento fueron vecinos y los agentes de Tránsito los que intervinieron y trataron de someterlo, pero se les zafó y fue tras él que ya se retiraba del sitio».

“El tipo se les zafa a los Tránsitos, me persigue y empiezo a correr y me tumba y cae sobre mi brazo izquierdo y ahí es cuando me lesionó el codo, el sujeto se subió encima de mi y me da como dos puñetazos, uno en la cara», dijo.

A pesar de la agresión el sujeto no fue detenido.

El reportero fue trasladado por ambulancias San Luis al Hospital “Carlos Canseco” donde fue atendido por el traumatologo quien le colocó su codo en su sitio pero si resultó con fractura por lo que fue enyesado y deberá estar así tres semanas.

El accidente de la cual se había la cobertura era un choque sobre la avenida Monterrey antes de cruzar a la colonia Serapio Venegas.

El presunto agresor responde al nombre de Raymundo “N” quien conducía un Ford modelo 1996 con placas de Tamaulipas color naranja.

No es la primera vez que se da una agresión a reporteros de la zona conurbada cuando realizan su trabajo de informar.

Por Silvia Mejía Elías / La Razón