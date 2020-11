Biden elige como asesores a miembros de su campaña

ESTADOS UNIDOS.- El virtual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nombró este martes a varios de miembros de su equipo de campaña electoral y a un congresista demócrata como asesores principales de la Casa Blanca, sin salir de su círculo más cercano durante la transición.

Our White House senior staff is composed of individuals who demonstrate the President-elect's commitment to building an administration that looks like America, has expertise in governing, and will be ready deliver results for working families on Day One.https://t.co/MXnMExXAFp pic.twitter.com/DaWmRI8PRk

— Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 17, 2020