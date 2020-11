EL OBSERVADOR DE PÁJAROS

Pocos lo sabían, pero el Ayuntamiento contaba con una ostentosa Dirección de Asuntos Internacionales que la gran realidad no sirvió para gran cosa.

Varios gobiernos estatales contaron con una Dirección de esa naturaleza, por ejemplo ALFONSO SALAZAR ARZOLA lo fue en sexenios anterios, cuyo trabajo era ser el enlace con potenciales inversionistas extranjeros para convencerlos que invirtieron en la entidad, pero siempre traían a los mismos orientales que presentaba indistintamente como millonarios inversionistas.

Recientemente, ya en el sexenio de EGIDIO TORRE CANTÚ, esta dirección tenía una casa en uno de los fraccionamientos más exclusivos de la ciudad de San Antonio, Texas.

Nunca funcionó y servía como una especie de beca para pagar los servicios de algunos afortunados vivales que vivían a expensas de los recursos ciudadanos.

Normalmente las oficinas de representación tienen un papel de importancia, pero no en la realidad, pues son posiciones para cumplir compromisos.

Sin embargo, el Ayuntamiento de ciudad Victoria también llegó a contar con un Director de Asuntos Internacionales, un área cuyos resultados fueron una incógnita.

Bueno, no tanto, porque llegó a trascender un viaje promovido por esa Dirección junto con un ex funcionario municipal de nombre FELIPE SAN MARTÍN GONZÁLEZ, quien recibió viáticos por varios miles de dólares para ir a observar aves en la ciudad de McAllen, Texas.

Fue una convención de observadores de pájaros y la idea era traer a grupos de texanos para que observen las aves que se dan en el hábitat de ciudad Victoria.

La gran realidad es que FELIPE y sus acompañantes aprovecharon bien sus viáticos para escoger los mejores hoteles, probar las mejores comidas y realizar las respectivas incursiones por las siempre atractivas tiendas texanas, donde nunca falla la compra de boxers, calzones, camisas y más cuando corren a cuenta del municipio.

Bien dicen que los sinvergüenzas son los que más suerte tienen y FELIPE SAN MARTÍN ya forma parte de la nómina de la IV Transformación como delegado de Conafe.

FELIPE fue uno más de los directores cuyo trabajo en el municipio fue incomprendido, nunca nadie lo entendió, como Director de Análisis y Estrategia recibía un salario superior a los 50 mil pesos.

Sin embargo, el director de Asuntos Internacionales de ciudad Victoria, lo era PORFIRIO RAMOS, cuyo trabajo no es para demeritarse, pues no podemos calificarlo, porque solo conocemos la gira para ver urracas en McAllen y no hay más acciones.

Pues bien, ayer la alcaldesa victorense PILAR GÓMEZ inicio la reingeniería de su gabinete con la entrega de nombramientos, pero también donde se espera la desaparición o fusión de diversas direcciones con el fin de adelgazar el aparato burocrático que se venía arrastrando desde hace dos años.

La iniciativa es más que buena, PILAR sabía que debía adelgazar la nómina municipal, por lo pronto continúa con los cambios con la llegada de nuevos colaboradores.

Se suman a su proyecto son RAFAEL SALAZAR DE LEÓN, Director de Desarrollo Rural; CLAUDIO DÍAZ CASTAÑO, en la Consejería Jurídica; JAVIER MOTA VÁZQUEZ, Director de Bienestar Social; MOYSES OROZCO RAMOS, Director de Gobierno y Mejora Regulatoria e ISSAC IGNACIO CERVANTES, Director de Administración.

Los cambios prosiguen y hace bien PILAR en no permitir que los malos funcionarios sigan anidando en el 17 Hidalgo, deben emprender el vuelo, no sin antes pedir que analicen si dejan todo en orden.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

Por JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ