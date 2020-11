LA TRAICIÓN LOS AGOBIA…

En un intento de control de daños, los diputados federales de la 4T darán hoy una conferencia de prensa en Tampico, buscan lo imposible: que les creamos que Tamaulipas no ha sido despojado con el Presupuesto de Egresos de la Federación que le aprobaron a ciegas al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así es mis queridos boes, no hay forma de que puedan justificarse, porque aunque ellos en videos, boletines y entrevistas han tratado de engañar diciendo que hasta llegará más dinero a la entidad, la realidad es que el adjetivo de “Los 7 traidores” les queda a la perfección.

Por más trampa que quieran hacer el de Madero, Erasmo González, el de Reynosa, Armando Zertuche Zuani; la de Tampico, Olga Sosa Ruiz; el Río Bravo, Héctor Villegas González, la de Matamoros, Adriana Lozano Rodríguez, la reynosense, Nohemí Alemán Hernández y la de Nueva Ciudad Guerrero, Olga Juliana Elizondo Guerra no hay cómo defender su actuación que fue aceptar a pie juntillas la orden de AMLO.

Es la política, pertenecen a un régimen donde solo el de arriba manda y ellos tienen que obedecer y este les mando aprobar un presupuesto en el que los perjudicados son sus representados y ellos accedieron sin chistar.

Son más de 7 mil millones de pesos los que la banda de forma párrafos arriba aprobó que se le quitaran a Tamaulipas; dinero que no llegará para el IMSS, para el campo, para educación, para carreteras, para seguridad entre otros.

Hoy seguramente sacarán otra vez las cuentas en las que Erasmo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública tramposamente obtiene como resultado que aprobaron 659 millones más para la entidad, comparado con el presupuesto de este año.

Tramposo, porque no toma en cuenta el índice inflacionario, tramposo, porque Erasmo y el resto de “Los 7 traidores” saben que este año Tamaulipas ha gastado decenas de millones de pesos en atender la pandemia, dinero que debió llegar como aportaciones extraordinarias desde la Federación y eso no ocurrió.

Saldrán con que ahora los millones que acá les reclaman llegarán de manera directa, pero ellos saben que en el plan de obras federales presupuestadas para el año que entra no hay nada para Tamaulipas.

Y es muy tramposo el mensaje que han pretendido pernear en la opinión pública, porque saben que no hay forma de que el 2021 haya un cambio hacia Tamaulipas, porque ellos le aprobaron todo a AMLO para que lo invierta allá en los estados del sur, los que menos producen.

Por eso Tampico, Madero y Altamira seguirán a merced de las inundaciones en la temporada de lluvias, porque los diputados federales de la 4T no incluyeron un solo peso para las obras que AMLO se comprometió traer en campaña.

Por eso las carreteras que comunican al estado corren el riesgo de no estar en las mejores condiciones el año que entra, porque no se aprobó nada para su mantenimiento.

Por eso, veremos en el 2021 más pobreza en el campo de Tamaulipas, porque les han escatimado el Diésel agrícola, porque terminaron con los apoyos a la producción y ahora hasta sin agua los quieren dejar.

Veremos pues más bloqueos de carreteras que este año, porque las familias de nuestros agricultores sufrirán las consecuencias del abandono al que los sentenciaron Erasmo, Olga, Héctor, Adriana, Nohemí, Armando y Olga Juliana.

Y también creo que por eso la rueda de prensa de hoy, porque de alguna manera los diputados de la 4T buscan que el daño a la imagen personal de cada uno de ellos sea matizado.

Se entiende la preocupación de los legisladores, todos quieren seguir viviendo de nuestros impuestos; porque buscan ser reelectos como diputados o peor, quieren ser alcaldes de sus municipios y la etiqueta de traidores les pesará en las campañas.

Saben que en el fondo y tratando de ser benévolos con ellos, también son víctimas de AMLO, quien los orilló a traicionar a Tamaulipas y entienden que no podrán ir con los agricultores sin recursos, las amas de casa con la pobreza como huésped permanente en sus hogares, con miles de hombres y mujeres desempleados a pedirles el voto, entienden que están ‘encabritados’ con ellos y eso los deja en gran desventaja con las otras marcas políticas.

Porque además saben que PRI y PAN usarán el tema de presupuesto para señalarlos en la campaña, entienden que en pésimo manejo del Covid que casi lleva 100 mil muertes en el país también les pegará y no hay forma de que puedan librarse de ellos.

Si, quedaron bien con AMLO, si cumplieron con la 4T, si usaron la aplanadora, si, pero traicionaron a Tamaulipas y eso puede haberlos ya destinado a la derrota el 6 de junio que viene.

VICTORIA POCO A POCO…

Ayer la alcaldesa de la capital, Victoria, María del Pilar Gómez entregó los nombramientos para completar el gabinete que intenta rescatar al municipio de la tragedia en que lo convirtió Xicoténcatl y sus muchachos en dos años.

Ya habían echado a Alfredo Peña de la Tesorería y José Luis Liceaga de la Secretaría del Ayuntamiento, y con la llegada de Rafael Salazar de León como Director Desarrollo Rural, Claudio Díaz Castaño, a la Consejería Jurídica, Javier Mota Vázquez como Director de Bienestar Social, Moyses Orozco Ramos como Director de Gobierno y Mejora Regulatoria e Issac Ignacio Cervantes Nava a la dirección de Administración, está completo el equipo.

Los resultados se están viendo, la recolección de basura mejoró, el bacheo y pavimentación es evidente, el arreglo de plazas y jardines es un hecho. Ojalá que no bajen la guardia.

Por MELITÓN GARCÍA DE LA ROSA