Antes y después de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, Morena y sus legisladores han sido sometidos a una fuerte metralla de cuestionamientos por la oposición, que seguramente serán utilizados como bandera para desgastarlos ante los electores en la elección que viene. En Palacio Nacional y en la dirigencia nacional del partido lo saben, por eso ya empezaron a trabajar para enfrentar las coaliciones y las campañas que se avecinan.

El viernes pasado, en la sesión de Comisión Nacional de Elecciones de Morena, se tocó el tema y en ese contexto se palomeó la lista de los 15 delegados especiales que operarán la elección en los estados donde se renovarán las gubernaturas, y donde fue incluido el senador tamaulipeco Américo Villarreal Anaya, que va al Estado de Sinaloa. Solo en Nuevo León, la encuestas para la gubernatura, Morena no encabeza las preferencias, pero en las 14 entidades restantes sí, por eso la designación de delegados especiales se dio con la indicación de cicatrizar heridas, reconciliar y cerrar filas entre los grupos morenistas para meterse de lleno en las estrategias y en el armado de estructuras para llevar a la gente a votar el próximo año.

Trascendió incluso, que en los nombramientos de los delegados especiales de Morena, participó el propio Presidente, pues está decidido a enfrentar con todo el poder del Estado la elección del 21 en donde está en juego su futura y su cuarta transformación.

Mario Delgado, ya como presidente de Morena, está consultando todo con el Presidente, cosa que ni Yeidckol Polevsnky, ni Alfonso Ramírez Cuéllar hacían, primero porque creyeron que la narrativa de la “sana distancia” entre el partido y el Presidente era cosa seria, cuando la realidad es todo lo contrario. Por los rumbos de Tamaulipas causó sorpresa para unos y envidia para otros, que el senador Américo Villarreal Anaya fuera incluido en la lista de los delegados especiales, y más que fuera enviado a un estado como Sinaloa en donde, el actual gobernador Quirino Ordaz, es de origen priista, además es un territorio de alto riesgo por que ahí operan poderosos grupos de la delincuencia que por años han influido en la toma de decisiones políticas en la entidad.

Apenas se conoció la designación del senador Villarreal, no faltaron algunas opiniones y análisis simplistas afirmando que lo sacaban del Estado y en automático de la lucha por la sucesión en el 2022, cuando en la realidad lo están colocando ya en la operación política de Morena, que es el deseo de cualquier aspirante con proyecto político en el futuro.

Se tiene que ver desde una óptica real que a Villarreal Anaya le están dando ya tareas partidistas y no solo legislativas en él Senado, y más aún cuando AMLO participó en la integración de la lista de delegados especiales en los 15 Estados. Ojo con eso.

Esto hay que decirlo, a Américo no lo hace más, ni tampoco menos en su proyección al 2022, sino que lo coloca a la par, en la contienda sucesoria como a Rodolfo González Valderrama y a Héctor Garza González, El Guasón que como Américo, son los únicos que traen el aval de Palacio Nacional de placearse sin objeciones por Tamaulipas; los demás solo sudan aspiraciones guajiras como el superdelegado “JR” y sus promotores. Américo tiene la responsabilidad de sacar adelante esa tarea, que si lo logra entonces habrá que empezar hablar más de sus posibilidades; obvio, sin restar a los otros.

Por lo pronto, bien por el senador que va ni más ni menos a la tierra donde el Chapo y el Mayo Zambada siguen siendo los todopoderosos, incluso del mismo gobierno priista que está en el poder, y que la mayoría de las encuestadoras nacionales lo colocan como de de los mejores calificados del país.

La indicación que llevan los delegados especiales de Morena a los Estados, es precisamente contrarrestar la campaña negativa que se le vino encima, tras la discusión y aprobación del polémico Presupuesto de Egresos del 2021.

TALACHAZOS

GUSTAVO Y CÉSAR, CON TODO EL PODER.Con la llegada de Pilar Gómez a la alcaldía de Victoria, dos ex priistas (o no se sabe si aún lo sean) han recobrado singular relevancia y protagonismo en la el ayuntamiento victorense: Gustavo Rivera, que hasta donde se sabe no tiene ningún cargo oficial, y César Saavedra, secretario del Ayuntamiento. Ambos: Gustavo y César son los que mueven la agenda completa de la alcaldesa, incluso, son ellos con otros “distinguidos” priistas los que operan ya el trabajo de reelección de Pilar Gómez.

Por FRANCISCO CUÉLLAR CARDONA