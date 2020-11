LOS PLEITOS DE MORENA

La apertura que tuvo Morena en sus inicios aquí en Tamaulipas, ha provocado que se genere un encono y enfrentamientos entre sus militantes, simpatizantes y lo que es peor sus dirigentes… que da miedo.

La marca AMLO que llevó a muchos candidatos a diputados federales, está prácticamente en el olvido, lo que traerá como consecuencia un descalabro que no se imaginan los morenistas en Tamaulipas.

Aquí hablamos del ámbito federal, porque a nivel local,

los espacios que tienen en el Congreso del Estado, son de representación proporcional, solo una de mayoría, mientras que los Ayuntamientos pesados, Matamoros y Madero, están en grave riesgo.

El hecho de que el Consejo Estatal de Morena y algunos grupos “de poder”, -así entrecomillado, porque tienen poder, pero no saben cómo manejarlo-, estén actuando en contra de la dirigencia estatal que encabeza Enrique Torres Mendoza sigue creando grandes fracturas.

Los advenedizos del partido, van a ser los ganones, porque el hecho de que un Consejo Consultivo este recorriendo el Estado, con las intenciones de seguir afianzando la estructura para José Ramón Gómez Leal, es un indicador claro de las acciones de agandalle con miras a 2022.

Al súper delegado, no le interesa el 2021, por eso sigue como Delegado, escondido, pero como delegado haciendo como que trabaja, pero realmente sin hacer gran cosa, más que fomentar el contagio del Covid-19 en sus eventos de participación ciudadana.

Los gritos y manotazos sobre el escritorio de la dirigencia estatal el fin de semana, es una muestra más de lo que vamos a ver en este proceso electoral con los Morenos.

Como son de piel sensible y no aguantaran nada, insistirán seguramente en agandallar las funciones del Comité Ejecutivo Estatal que ya en la pasada elección se tuvo que hacer a un lado para no mancharse con las corruptelas realizadas para el reparto de candidaturas.

Bien recordó Torres Mendoza que en las pasadas elecciones el no metió las manos y entregó los trabajos al Consejo “por eso las derrotas en las diputaciones federales”, se jacta.

En esta ocasión, pese a estar con muchos en contra, el Profe Torres Mendoza, dice que tiene el apoyo de quienes coordinan los trabajos en los 43 municipios de Tamaulipas y pese a las amenazas buscará sacar adelante la elección.

Aunque apenas está por ver a su nuevo dirigente nacional, y durante las encuestas se pronunció en contra de Mario Delgado y de todos los diputados que avalaron la candidatura, lo cierto es que en Tamaulipas Morena va al matadero si siguen con el desgarriate.

CÓMO VE A PILAR

A mes y medio de que Pilar Gómez asumió la responsabilidad de administrar la capital tamaulipeca, le pregunto… ¿Qué le ha parecido su trabajo?

Hay quienes dicen que es una copia de una pasada pero muy reciente administración munipal.

La estrategia de madrugar y llevar imágenes del barrido de calles, recolección de basura y terminar ya muy noche, en reuniones con ciudadanos y funcionarios, se parece conocida.

Es una realidad que los parques, jardines y camellones fueron despelucadas, es decir cortaron la hierba, lo que elimina los nidos o criaderos para el dengue.

Es una realidad que anda tapando baches, y según dicen sus comunicados ya regularizó la recolección de basura.

Coincido en eso, la ciudad luce sin tanta basura, pero usted… así lo ve?

La señora se prepara para ir a una nueva contienda, está aprovechando al máximo los días previos a la interna y al constitucional, porque de que va como candidata va.

El asunto es, le va a alcanzar para revertir la mala imagen de la administración que vino a rescatar?

Usted amable lector a final de cuentas y el 6 de junio del próximo año es el que decide.

Por cierto este lunes, la alcaldes entregó nuevos nombramientos a funcionarios que vienen a sumar el esfuerzo a lo que ella viene encabezando.

Sigue sumando algunos priistas o ex priistas Rafael Salazar de León asume la Dirección de Desarrollo Rural. Claudio Díaz Castaño la Consejería Jurídica.

Javier Antonio Mota Vázquez la Dirección de Bienestar Social Moyses Orozco Ramos, la Dirección de Gobierno y Mejora Regulatoria Issac Ignacio Cervantes Nava, la Dirección de Administración. Ojo los nombres copie y pegue tal como vienen en el comunicado, por aquello de que así estén en sus respectivas actas de nacimiento.

Por NORA ALICIA HERNÁNDEZ HERRERA