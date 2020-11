Niñera da nuggets a niños vegetarianos y la demandan

ESTADOS UNIDOS.- Una niñera habría sido demandada por haber dado de comer nuggets de pollo a dos niños vegetarianos. La madre de los menores le exigió un pago de 600 dólares (12 mil pesos mexicanos) como compensación por el presunto daño emocional.

La historia se dio a conocer cuando una usuaria de Reddit subió una publicación con la pregunta “¿Soy la mala por no pagar dinero para apoyo emocional a una madre vegetariana por haberle dado carne a sus hijos?”. La mujer, que dijo tener 19 años, explicó en la publicación que lleva dos años siendo niñera y que recientemente cuidó a dos niños muy amables.

Ante el buen comportamiento de los dos menores, ella decidió consentirlos con la cena que prefirieran y ellos pidieron una “Cajita Feliz” de McDonalds. Ni los niños, ni los padres mencionaron que la familia era vegetariana. La niñera se enteró de una forma bastante ruda cuando la madre llegó a casa:

“La mamá llegó a casa temprano y vio a sus hijos comiendo nuggets de pollo. Literalmente les arrancó los nuggets de las manos y empezó a gritar que yo era una horrible persona por permitir que sus hijos comieran cadáveres y gritó a sus hijos por comer carne. Me sacó sin pagarme y más tarde me escribió diciendo que debía pagarle 300 dólares por cada niño por el daño emocional que causé en ellos o que de lo contrario me llevaría a la corte”.