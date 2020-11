Se cumple un año del primer caso de COVID-19 en el mundo

CHINA.- Un 17 de noviembre, como hoy, pero de 2019 fue detectado el primer caso de Covid-19 en el mundo, el paciente cero de la ciudad de Wuhan, China, donde comenzó la pandemia que luego se extendería a todo el planeta, paralizándolo.

Según reportes de medios de comunicación chinos, un hombre de 55 años de edad habría sido la primera persona en contagiarse de coronavirus el 17 de noviembre del año pasado en la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan.

Desde esa fecha, hubo al menos entre uno y cinco casos diarios reportados cada día. Para el 15 de diciembre, ya sumaban 27 casos confirmados de Covid-19, mientras que para el 20, las cifras ya superaban los 60 contagios.

Sin embargo, no fue sino hasta el 31 de diciembre que el gobierno de China notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la existencia de un nuevo virus con alto riesgo de contagio.

Cuatro días antes, el doctor Zhan Jixian, de un hospital de la privincia de Hubei, había alertado sobre el surgimiento de una nueva enfermedad provocada por una nueva variante de coronavirus, el virus SARS-CoV-2. Para entonce había al menos 180 casos confirmados, y para finales de diciembre ya eran 266.

En pocas semanas el coronavirus se propagó rápidamente entre la población de Wuhan, que no tenía conocimiento de estar ante la pandemia más dura del siglo XXI. Para el 1 de enero, Wuhan acumulaba ya 381 casos.

‘Es totalmente factible que hubiera casos así’, dijo a The Guardian Jonathan Mayer, profesor emérito del Departamento de Epidemiología de la Universidad de Washington.

El especialista explicó que son tres las opciones ante este escenario: que los contagios no hubieran sido detectados a tiempo, que se detectaran pero no fueran reconocidos como una nueva enfermedad y que fueran detectados y reconocidos, pero no reportados.

Con alrededor de 11 millones de habitantes, Wuhan se convirtió en el primer gran foco de contagio de la pandemia, por lo que impuso un estricto confinamiento que paralizó sus actividades económicas y la vida cotidiana de los habitantes.

Para mayo de este año, el gobierno de Xi Jinping ya anunciaba la victoria de esta ciudad china sobre el nuevo virus, consagrándola como un ejemplo de esperanza, al tiempo que reactivaba sus actividades y el mundo padecía los estragos de la pandemia.

Por otra parte, esta misma semana, en Milán, Italia, investigadores descubrieron otro indicio de una aparición temprana en el país europeo: un estudio publicado en la revista especializada Tumori Journal reveló que el 11.6% de los voluntarios de un ensayo de detección de cáncer de pulmón realizado entre septiembre de 2019 y marzo de 2020 ya poseían anticuerpos de coronavirus.

Sin embargo, el primer caso de Covid-19 en Italia fue detectado oficialmente el 21 de febrero de este 2020 cerca de Milán, en la región de Lombardía, por lo que contrastando esta información con la recién publicada se infiere que muy probablemente ya había casos desde varios meses antes del paciente cero.

Hasta este 17 de noviembre de 2020, la OMS ha registrado 54 millones 558 mil 120 casos confirmados de Covid-19 entodo el mundo, de los cuales un millón 320 mil 148 pacientes murieron.

La lista de contagios la encabeza ahora Estados Unidos, donde se han confirmado 10 millones 993 mil 918 casos y un millón 320 mil 148 muertes. Le siguen la India, con 8 millones 874 mil 290 casos, y Brasil, con 5 millones 863 mil 93.

