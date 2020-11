AMLO rechaza imposición del Ejército en caso Cienfuegos

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó parte de su ‘Mañanera’ a informar sobre el caso del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda y reiteró que las autoridades norteamericanas nunca informaron al Gobierno de México de su investigación.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador rechazó que las Fuerzas Armadas ejercieran presión en el caso de Cienfuegos.

AMLO recordó que Estados Unidos no informó a México de la investigación en contra de Cienfuegos, quien fue detenido el pasado 15 de octubre en Los Ángeles, California.

Ante esto, el Presidente informó que se intervino diplomáticamente en el caso para expresar la inconformidad de su Gobierno ante la acción individual de Estados Unidos sin conocimiento de México, pese al acuerdo de colaboración entre ambas naciones.

«No hay nada oculto, nosotros actuamos a partir de principios, lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia diplomática para expresar nuestra inconformidad; deciden juzgar en EU sin conocimiento de nuestro gobierno», subrayó.

«Esto va más allá de lo legal, no quiere decir que no es legal, existe un acuerdo de colaboración en esta materia, pero no se hacía valer y fue en el caso que nos atañe violado porque nosotros no tuvimos ninguna información», añadió.

Por otra parte, AMLO aseveró que las Fuerzas Armadas de México no ejercieron presión al Gobierno para traer a Cienfuegos al país.

«No admitimos presiones de nadie», aseveró y señaló que «aquí además está de por medio el prestigio de la Secretaría de la Defensa, las Fuerzas Armadas, no vamos a permitir se juzgue sin elementos».

