Ebrard: Cienfuegos no tiene orden de aprehensión en México

MÉXICO.- Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, advirtió que no hay nada oculto ni se negoció nada en la solicitud de la Fiscalía de Estados Unidos para que una juez desestime los cargos de narcotráfico y lavado de dinero en contra el general Salvador Cienfuegos, ex titular de la Sedena.

Aseveró que no es un acuerdo de impunidad ni está en el marco del proceso electoral que se vive en ese país.

Al arrancar la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que se debe esperar a que la juez que lleva el caso en una corte en Nueva York resuelva.

El canciller Marcelo Ebrard señaló que Cienfuegos llegaría a México en calidad de ciudadano en libertad y como repatriado para poner a disposición de la FGR.

‘No hay una solicitud de extradición, porque para tú hacer una solicitud de extradición necesitas una orden de aprehensión y en México no hay, hoy, una orden de aprehensión contra el general Cienfuegos, no hay, no existe. La evidencia se recibió el 11 de noviembre’, Marcelo Ebrard,

Secretario de Relaciones Exteriores

Indicó que no se conoce si el general Cienfuegos sea culpable o no de los cargos que se le imputan en Estados Unidos, pero en México deberá probarse las imputaciones o desestimarse.

Aclaró que cuando hay una extradición se necesita orden de detención y en México no se ha girado una.

Manifestó que se logró ese acuerdo entre las Fiscalías General de la República y el Departamento de Justicia de Estados Unidos porque no se puede tener una relación bilateral de confianza cuando se realiza una detención de esa naturaleza sin compartir información.

Explicó que esta mañana de celebrará la audiencia programada para que la jueza conozca y acuerde respecto a esta solicitud que ha hecho la fiscalía general de los Estados Unidos para desestimar los cargos y trasladar a México al general Cienfuegos para entregarlo a las autoridades mexicanas

‘Lo que procede es que el general Cienfuegos sea trasladado a México, pero no en calidad de detenido, porque han sido desestimados los cargos, sino en calidad de ciudadano mexicano repatriado a nuestro país’, Marcelo Ebrard

Aseveró que si se mantiene una relación de cooperación entre ambos países se debe respetar la jurisdicción, los acuerdos y tratados vigentes por lo que se debe compartir la información.

Resaltó la postura del fiscal de Estados Unidos, William Barr, porque actuó de inmediato y con respeto a la soberanía de México; dijo que Barr le externó que tiene confianza en las instituciones de procuración de justicia mexicana.

El titular de SRE señaló que se Establece un precedente para que no vuelva a suceder un caso similar, y en favor de México

El canciller hizo una cronología del caso desde el 15 de octubre cuando se realizó la detención en Los Angeles, California, Estados Unidos.

CON INFORMACIÓN DE REPORTE INDIGO