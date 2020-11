Pagan a reos de Texas para trasladar cuerpos a morgues

TEXAS.- Los presos del Centro de Detención del condado de El Paso (Texas, EE.UU.) han sido contratados para ayudar a transportar los cadáveres de personas fallecidas por covid-19 a morgues móviles improvisadas a medida que aumentan los casos de coronavirus tanto en el país como en el estado.

Medios locales reportaron que «la morgue de El Paso está tan abrumada por la cantidad de personas que mueren a causa del covid-19 que se están trayendo presos del centro de detención del condado para ayudar con el exceso de cuerpos en espera de la autopsia».

En este contexto, el portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso, Chris Acosta, confirmó que entre 4 y 8 presos del programa de fideicomisarios del centro de detención se ofrecen como voluntarios todos los días de las 8:00 a las 16:00 desde el pasado 9 de noviembre. Los reclusos que mueven los cadáveres a las morgues móviles son infractores menores y los que están en custodia mínima.

????NEW: Chilling video of El Paso jail inmates hired to move bodies of #COVID19 deceased patients into mobile overflow morgues. Inmates wear full PPEs & paid $2/hour. They’ve been doing this tough work since Monday, before El Paso increased to 10 mobile morgues. I cry for El Paso. pic.twitter.com/KgQBpzD1mZ

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) November 15, 2020