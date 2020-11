¿Quién si y quién no puede cruzar a EU?

ESTADOS UNIDOS.- Desde el 21 de marzo, Estados Unidos cerró parcialmente su frontera con México permitiendo solo el tránsito para actividades esenciales, debido a la pandemia de covid-19.

Ambos países decidieron extender ese cierre mes a mes, en vista de las condiciones de propagación del coronavirus y la última actualización oficial se acordó el cierre hasta el 21 de diciembre.

Los gobiernos se han comprometido a revisar continuamente las condiciones de propagación de covid-19 para decidir evaluar la posible reapertura total. La intención principal es mitigar el impacto de la pandemia en ambos lados de la frontera.

De acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Embajada de Estados Unidos en México y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, estos son los que se consideran viajes esenciales para poder cruzar la frontera.

¿Quién puede viajar a México?

Todos. Aunque se ha dicho que el tráfico entre los dos países está limitado a viajes esenciales, las autoridades mexicanas no han impuesto ninguna restricción a quienes entren por su frontera, salvo en algunos puntos fronterizos donde se establecen operativos temporales para revisar la temperatura corporal de quienes cruzan a México.

¿Puedo viajar a México en auto?

Sí, se puede viajar por cualquier medio de Estados Unidos a México.

¿Se siguen dando los permisos temporales para auto?

Sí, los permisos para la importación temporal de autos que otorga el gobierno mexicano continúan tramitándose normalmente, aunque es recomendable que el trámite se haga por internet para que el permiso llegue por correo al solicitante, pues los consulados han limitado sus operaciones para prevenir la propagación de covid-19. La duración de los permisos de importación temporal de vehículos sigue siendo de seis meses.

¿Quién puede viajar a Estados Unidos por tierra?

La frontera de Estados Unidos está abierta para ciudadanos estadounidenses, residentes legales y personas con visa o algún otro documento de entrada (como el citatorio para una audiencia de juicio de asilo, por ejemplo) que tengan un viaje esencial.

¿Qué SÍ es un viaje esencial?

El que hacen los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que vuelven a los Estados Unidos.

Viajar por motivos médicos, como acudir a una cita o recibir tratamiento médico en Estados Unidos.

Viajar por motivos de educación, para asistir a una institución educativa.

Viajar para trabajar en Estados Unidos. Por ejemplo, quienes trabajan en la agricultura y tienen que viajar entre Estados Unidos, México y Canadá.

Viajar para dar respuesta a una emergencia y ayudar a la salud pública. Por ejemplo funcionarios de gobierno o personal de emergencia.

Viajar por negocios o comercio transfronterizo. Por ejemplo, los conductores de camiones que transportan mercancía.

Viajes que realizan funcionarios de gobierno o diplomáticos, así como personal militar que viaje o lleve a cabo operaciones.

Una de las maneras en que las personas con visa de turista tienen permitido entrar a Estados Unidos es viajando por avión.

¿Qué NO es un viaje esencial?

Viajar por turismo, recreación, apuestas o para asistir a eventos culturales o espectáculos.

¿Puedo viajar a Estados Unidos con visa de turista?

Sí, por avión. O por tierra solamente si se tiene alguna razón fundamentada de viaje esencial (como acudir a recibir tratamiento médico), aunque la decisión final la tienen los agentes de CBP.

¿Aplican las restricciones para viajar en avión?

No. De acuerdo con información de la Embajada de Estados Unidos en México, las restricciones de viaje no aplican a quienes viajan por aire. Sin embargo, se recomienda no realizar un viaje a menos que sea por un motivo esencial.

¿Puedo cruzar la frontera para ir a trabajar?

Sí, los estadounidenses pueden cruzar la frontera todos los días para ir a trabajar.

¿El agente de aduanas de Estados Unidos me puede negar el paso?

La última palabra sobre la entrada o no de una persona a los Estados Unidos la tiene el agente de CBP.

La Embajada de Estados Unidos en México señaló en una tarjeta informativa que el comisionado de CBP puede determinar los modos de viaje que se pueden considerar esenciales, como viajar por motivos de estabilidad económica o de orden social en comunidades fronterizas donde es habitual pasar de un país a otro, por ejemplo.

“En este momento, la prioridad es reducir las oportunidades de que el virus se propague”, señaló la Embajada.