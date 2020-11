Reuniones son la principal causa de contagio de Covid

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Las reuniones en casa de más de diez personas, son la causa número para el incremento de casos que se han registrado en las últimas tres semanas en Tamaulipas, advirtió la Secretaria de Salud.

Gloria Molina Gamboa, pidió a la población tomar conciencia de la situación que se vive en la entidad a causa de la pandemia, ante la temporada decembrina que significaba reuniones sociales, “no vamos a poder regresar a nuestra vida social de antes”.

Explicó que actualmente se tienen 269 pacientes hospitalizados, 135 positivos, 83 negativos y 51 sospechosos, con una ocupación hospitalaria del 23 por ciento, con una ocupación de ventiladores del 21 por ciento, teniendo aún disponibles 335 ventiladores en los hospitales del estado.

Informó que se han aplicado más de 100 mil pruebas de COVID-19 en la entidad, realizando en promedio 500 pruebas diarias, pero en los momentos más álgidos de la pandemia, se llegaron a realizar hasta 900.

“Les pido a todos los tamaulipecos, un esfuerzo más, un último esfuerzo para lograr que no se incrementen los casos, que no tengamos un rebrote como en Chihuahua, donde están padeciendo porque no tienen camas, oxígeno, ventiladores, ni personal médico que quiera trabajar”.

La titular de Salud, recordó que al inicio de la pandemia en la entidad, se proyectaron dos escenarios, el mejor que consideraba 35 mil casos positivos con tres mil 500 defunciones y el peor escenario que son 75 mil casos y 10 mil decesos.

“No hemos salido del mejor escenario, gracias a las medidas, a la población y a los nivele de gobierno, estatal y municipal”, recordando que al día de hoy se tienen 34 mil 225 casos y 2 mil 933 muertes, tal como se proyectó en el mejor de los escenarios en la entidad para esta pandemia.

Por Perla Reséndez