TERROR EN EL ITM

El llamado es cada vez más desesperado por parte de la Secretaria de Salud para la pandemia de Covid-19 en la entidad.

Hasta el momento el saldo es de 34 mil 225 casos positivos, con mil 395 activos y 29 mil 901 recuperados, pero por desgracia se tienen dos mil 933 defunciones.

De acuerdo a sus cifras al momento de hacer un desglose, tenemos que Matamoros registra 5 mil 979 casos registrados; seguido de Tampico con 5 mil 769; Victoria con 4 mil 823; Reynosa con 4 mil 577; ciudad Madero con 3 mil 505; Altamira con dos mil 768 y Nuevo Laredo con 2 mil 708 casos.

De todo este historial, llama la atención que Nuevo Laredo ocupe el lugar siete, lo que es una excelente noticia para sus ciudadanos, pues significa que las medidas dan resultados.

Llama la atención esta ciudad por su importancia económica y el tamaño de su población. Por este municipio pasan miles de personas diariamente en su tránsito a los Estados Unidos.

Las medidas no son las más populares, pero el alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR decidió suspender las celebraciones que iban desde la ceremonia del grito, la pedida de dulces en Halloween, los festejos del día de muertos y fiestas revolucionarias.

No habrá, ni hubo relajación en las medidas y menos ahora que la temporada de invierno crea las condiciones propicias para la transmisión del Coronavirus y otras enfermedades respiratorias.

El Director de Salud en el municipio, JAIME GUTIÉRREZ señala que para avanzar a la Fase 3 de la contingencia se deben registrar dos semanas consecutivas con disminución de casos, por lo que hizo un llamado a la comunidad para evitar se incrementen los contagios en el invierno.

“De acuerdo con las estadísticas, el mayor índice de contagio se registra en el hogar, que es el lugar en el que más se relajan las medidas preventivas y se reúnen las familias para convivir con parientes que no viven en el mismo domicilio,

lo que incrementa el riesgo de contagio”, dijo el médico.

En este sentido, la Secretaria de Salud, GLORIA MOLINA advierte que el virus continúa ocasionando contagios y víctimas mortales, pues la población sigue relajando las medidas.

GLORIA hace un llamado para evitar salidas innecesarias, utilizar el cubrebocas de forma obligatoria en espacios públicos, no asistir a reuniones sociales, ni exponer a niños o adultos mayores en la calle.

Por lo pronto este miércoles, el balance de GLORIA es de 108 casos confirmados con seis muertes, por lo que alerta que es necesaria la colaboración para frenar la pandemia, pues el cuidado de la salud es una responsabilidad compartida, por lo que debemos respetar la sana, no saludar de mano y mantener el control de enfermedades como la obesidad, hipertensión y diabetes.

Sin embargo, también nos llama la atención el alto número de casos de Covid 19 en ciudad Victoria, pero suceden hechos extraordinarios que nos ayudan a entender porque ocupamos el cuarto lugar estatal.

Sólo un hecho que sucede en el Instituto Tamaulipeco de la Mujer, donde las medidas preventivas se relajaron en cuanto al uso de cubrebocas, gel antibacterial, toma de temperatura, pero sobre toda la deshumanización de la dependencia.

Uno de sus empleados contrajo el Covid y sólo reposó una semana, lo llamaron por su cuota laboral. El empleado trabaja amenazado y sus compañeros en medio del terror.

Este tipo de acciones estúpidas nos permiten entender porque estamos en cuarto lugar, ahí tiene GLORIA una respuesta a su llamado.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

Por JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ