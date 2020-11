Agentes se seguridad asesinan a hombre negro en supermercado

MÉXICO.- En la víspera del Día de la Conciencia Negra, que se conmemora este 20 de noviembre en Brasil, fue asesinado un hombre negro a las afueras de un supermercado.

#Brazil

João Alberto Silveira Freitas, 40, was beaten to death by a military cop and a security guard in the parking lot of Carrefour supermarket in #PortoAlegre's Passo d'Areia neighborhood.#BlackLivesMatter pic.twitter.com/O8PenZfCk0

