AMLO: 4T cumple con pendientes de la Revolución Mexicana

MÉXICO.- Al arrancar la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó que este viernes se conmemora el 110 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, y con la cuarta transformación se está cumpliendo un gran pendiente de ese entonces que es consolidar la democracia en el país pero de forma pacífica.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, señaló que aunque fue todo un acontecimiento la revolución porque se luchó por dos grandes demandas, la justicia y la democracia, no se logró cumplir en ese entonces con el sufragio efectivo.

‘Nosotros vamos a estar cuidando de que esta cuarta transformación de la vida pública de México se lleve acabo de forma pacífica, que siga avanzando por las causas legales, por la vía pacífica, democrática y ese celebrarse que se ha ido consiguiendo este propósito de transformar a México sin violencia, con la confrontación política de cuando se lleva a cabo una transformación’.

Refirió que la ceremonia para conmemorar el 110 aniversario se llevará a cabo en el Monumento a la Revolución, donde se entregarán reconocimientos por el trabajo durante la pandemia y ascensos a los elementos militares y recordar con escenas de esa etapa.

Dijo que por la tarde en el Campo Marte se entregarán estímulos a los deportistas.

Dijo que la Revolución es la tercera gran transformación del país en donde se obtuvieron grandes mejoras sociales como establecer la jornada de ocho horas, el salario mínimo, el descanso obligatorio y otras prestaciones que quedaron plasmadas en el artículo 123 de la Constitución.

El primer mandatario dijo que aunque la revolución logró la justicia para el obrero, el campesino y los pobres, no fue así en el terreno democrático.

“Después de la revolución siguieron las prácticas de imposición ya no con reelección, porque eso se terminó con la consigna maderista de sufragio efectivo no reelección, se logró la no reelección”, dijo.

Explicó que surgió un partido de Estado que impide el voto libre, el sufragio efectivo, para que el pueblo elija a sus autoridades, “esa fue la asignatura pendiente de la revolución”.

‘Ahora estamos dando los primeros pasos para que esa demanda se pueda cumplir, que establezca el hábito democrático en el país hemos tenido, que no lo hemos tenido hace mucho tiempo desde hace mucho tiempo, desde siempre, o sólo en momentos de la historia’.

“La revolución que conmemoramos hoy y el sacrificio que significó porque perdieron la vida un millón de mexicanos, tanto por la violencia como por las enfermedades, el hambre, las epidemias, un gran acontecimiento por sus aportes en beneficio de nuestro pueblo, justicia laboral, la justicia agraria, algo que se le debe a la revolución, el que se haya establecido en la Constitución de 1917 el dominio de la nación sobre nuestros recursos naturales, eso no parte de la legislación”, expuso.

CON INFORMACIÓN DE REPORTE INDIGO