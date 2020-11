Ayuda a Osman; golpe en la cabeza le quita movilidad

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un pequeño golpe en la adolescencia cambio la vida de Osman Isaí, al provocarle 4 años más tarde la dificultad para mover el lado derecho de su cuerpo, lo cual obliga a caminar con dificultad y dejar su pasión por la bicicleta.

Ceballos Carrizales platica el giro de 180 grados que sufrió su vida hace tres semanas cuando se le fue paralizando la pierna derecha y poco a poco el brazo sin razón alguna.

Por ello, pide ayuda a la población para realizar los estudios necesarios y así seguir un tratamiento.

“A mí me gustaba andar mucho en bicicleta, era como me movía a todos lados, pero ahora sólo puedo caminar lento, siento la pierna y el brazo dormido, no puedo ni trabajar y era como ayudaba a mi mamá en gastos de la casa”

El joven platica que trabaja cómo ayudante en Tacos Don Lupe en San Luisito y cada noche regresa en bici a su casa, eso era normal, pero hace dos semanas sintió como se le dormía su lado derecho sin que reaccionara con normalidad.

“Primero pensé que era algo simple, por lo que fui con un SIMI dónde me dieron medicamento, algo caro pero me tome el tratamiento, pero nunca mejore lo cual me preocupo y pedí a mi hermana que me llevara al hospital”

Tras ser atendido en el Hospital General, Osman recordó que en la secundaria sufrió un golpe duro en la cabeza, luego de sufrir una pedrada , lo cual pudo desencadenar años más tarde en un coágulo en su cerebro, pero es algo que tienen que confirmar los estudios.

“Este año por la pandemia no entré al ITACE por lo que no tengo seguro de ningún tipo y mi familia ya quedo muy endeudada con las primeras consultas”

Para recibir un diagnóstico correcto y continuar un tratamiento, el doctor ordeno varios estudios médicos, entre ellos dos resonancias cuyo valor es superior a seis mil pesos, pero la familia de Osman es humilde y no tiene recursos.

Por ello el joven pide a la población victorense ayuda para pagar los estudios médicos y recibir un tratamiento; para más información puede comunicarse al 8341877789 o hacer depósitos a la tarjeta 4169 1604 8002 979744.

POR Raúl López García