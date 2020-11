Militares refrendan lealtad al presidente

MÉXICO.- El Ejército Mexicano no anhela desempeñar algún tipo de poder, pues por ley está sometido a las autoridades civiles, aseguró Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional.

Al conmemorar el 110 aniversario del inicio de la Revolución, aseveró que el instituto armado no busca protagonismo porque su esencia es servir a la Patria, sin pretensiones políticas o de algún otro tipo.

Recalcó que el Ejército seguirá apoyando los proyectos de infraestructura que le fueron encargados por la Presidencia, pues tiene recursos materiales, humanos y financieros para concretarlos.

‘Hoy más que nunca estamos comprometidos con la transformación que está en marcha. Hoy más que nunca el Estado puede confiar en la lealtad institucional que durante más de un siglo han hecho patente sus fuerzas armadas’, enfatizó Sandoval.

‘El instituto armado jamás ha buscado ni buscará protagonismo porque nuestra esencia es servir a la patria, así pues, es evidente que no anhelamos ningún poder porque nuestra razón de ser está alejada de pretensiones políticas o de otro tipo’.

‘Es evidente que no anhelamos ningún poder, porque dependemos del Ejecutivo a cuya autoridad nos subordinamos por ley, y por la decisión democrática del pueblo de México, pero, sobre todo, por convicción”, enfatizó el secretario de la Defensa Nacional’.

El general secretario reiteró que los militares de carrera deben estar sujetos a la disciplina y no se admiten desvíos de ningún tipo.

‘El camino que se recorre en la carrera militar es recto y no admite desviaciones de ningún tipo. Cada uno con su correcto actuar se va formando el destino’, insistió.

Es con ese trabajo, además de las labores de seguridad, y de apoyo a la ciudadanía ante desastres naturales, reiteran el compromiso del Ejército con el gobierno de México

En la conmemoración realizada en la Plaza de la República, al pie del Monumento a la Revolución, estuvieron presentes el presidente Andrés Manuel López Obrador; su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller; el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; los presidentes de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados, y el gabinete federal.

Por la mañana, en su conferencia, el presidente López Obrador aseguró que la Revolución Mexicana fue el primer gran movimiento social del siglo XX.

‘Se trata de la primera revolución social del siglo XX en el mundo, es un movimiento de gran trascendencia porque el pueblo de México luchó por dos grandes demandas: la justicia y la democracia’.

‘Se avanzó, no fue en vano el sacrificio del pueblo, se avanzó mucho en el terreno de la justicia”, afirmó’.

REFRENDÓ SU MISIÓN, AFIRMA IBARROLA

Luego del mensaje que dio el general Luis Cresencio Sandoval por el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el especialista en Fuerzas Armadas, Juan Ibarrola, consideró que hubo grandes mensajes, aunque abiertos.

Consideró, en entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, que el secretario de la Defensa fue “firme, enérgico y claro” sobre cuál es la función y la naturaleza de los objetivos militares, que son los mexicanos, México y luego el Presidente como institución presidencial.

Consideró que envió mensajes que ponen en el contexto real lo que es el Ejército y señaló que esa es la parte importante. Decir que el Ejército es leal, disciplinado y se mantiene con honor.

Ibarrola detalló que, en el discurso, el objetivo central no fue el general Salvador Cienfuegos, sino “decirle al Presidente, al gabinete, a los mexicanos, que con el Ejército no hay amenaza, no hay riesgo” sino, por el contrario, que sus acciones, lo único que hacen es servir a la gente y que por eso son la institución con mayor confianza entre los mexicanos.

También destacó que en su discurso expresó esa idea de no confundirse.

‘Con el Ejército no hay amenazas, no estamos para politizar, no estamos en contra de nadie, no servimos a un hombre, servimos a una institución, servimos a un país, servimos a los mexicanos’, indicó el especialista.

Y es una parte muy rescatable que se suma a lo que el Ejército necesita es este momento, que es elevar por mucho más su ánimo, su confianza y su seguridad”, aseguró Ibarrola.

