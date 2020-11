Alumnos acusan a maestro por llamarlos ‘generación de cristal’

MÉXICO.- Alumnos del Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA) denunciaron el maltrato que reciben por parte de uno de sus profesores, quien durante una clase en línea los llamó “generación de cristal”.

Por medio de videos que difundieron en redes sociales, estudiantes del grupo IE4 del Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA) denunciaron malos tratos de parte del profesor Miguel Ángel Cabello, quien les imparte la clase de cálculo diferencial y durante una clase virtual les llamó “generación de cristal”.

En el video un alumno le pide al docente cambiar su método educativo pues no entendía la clase, agregando que no todas las instituciones de nivel medio superior tienen la misma calidad de enseñanza.

En respuesta el profesor respondió:

“¿Y yo tengo la culpa? (…) ¿Qué propones? ¿Qué te regale la calificación? No puedo; no te gusta cómo te doy la clase pide tu cambio. ¡Ay no! Que la generación de cristal que de todo se ofende, cómo le van a hablar mal al niño, no se les puede hablar mal”.