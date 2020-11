Aprueban arranque de transición entre Donald Trump y Joe Biden

ESTADOS UNIDOS.- La Administración de Servicios Generales de Estados Unidos determinó que el presidente electo Joe Biden es el «aparente ganador» de las elecciones del 3 de noviembre, allanando el camino para el inicio de la transición desde la administración del presidente Donald Trump.

Un funcionario dijo que la administradora Emily Murphy tomó la determinación después de que los esfuerzos de Trump por subvertir la votación fracasaran en los estados de batalla, más recientemente en Michigan, que certificó la victoria de Biden el lunes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en su cuenta de Twitter la transición del gobierno, ordenando que su equipo empiece a trabajar con el futuro gobierno de Joe Biden.

«(Que) Emily y su equipo hagan lo que sea necesario con respecto a los protocolos iniciales, y le he dicho a mi equipo que haga lo mismo».

…fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020